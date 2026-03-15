Справжня знахідка до посту: ніжний паштет із квасолі, грибів та спецій (відео)

Смачна та ситна закуска

У піст можна приготувати чимало поживних страв, наприклад квасолю з грибами та часником — просту й дуже ситну комбінацію. Але сьогодні ми пропонуємо ще цікавіший варіант — ніжний пісний паштет із квасолі, який легко намазується на хліб і має насичений смак. Для такої страви краще обирати якісну квасолю: якщо консервовану — без зайвих добавок, а гриби — свіжі або добре вимочені сушені, адже саме вони формують основний аромат. Невелика хитрість рецепта — кисле яблуко, яке додає паштету легкої свіжості та балансує смак, роблячи текстуру ніжнішою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати паштет з грибів та квасолі

Інгредієнти:

квасоля консервована – 500 г;

яблуко кисле – 1 велике або 2 маленьких;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

печериці – 300 г;

олія рослинна – 100–150 мл;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

куркума – дрібка;

паприка – дрібка;

кардамон – дрібка;

коріандр – дрібка;

хмелі-сунелі – дрібка;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

Спосіб приготування:

Нарізати цибулю та гриби. Розігріти олію на сковороді та обсмажити цибулю до м’якості. Додати гриби та готувати до рум’яності і випаровування зайвої вологи. Додати нарізане яблуко і тушкувати разом ще 2–3 хвилини. З’єднати обсмажені інгредієнти з квасолею, часником, гірчицею та спеціями. Додати частину олії і перебити блендером до ніжної кремової консистенції. Відрегулювати густоту, поступово додаючи олію, посолити та поперчити за смаком. Охолодити паштет перед подачею, щоб смак став більш насиченим.

Як і з чим подавати

Паштет із квасолі чудово смакує на підсушених тостах, свіжому хлібі або тонкому лаваші. Його можна подати як намазку до запеченої картоплі, використати для бутербродів або як частину пісної закусочної тарілки з овочами та зеленню. Перед подачею паштет варто злегка полити ароматною оливковою олією та прикрасити зернами гірчиці або дрібно нарізаною зеленню. Така проста страва доводить, що навіть із доступних продуктів можна приготувати дуже смачну й поживну пісну закуску.