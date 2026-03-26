Пісна закуска з характером: запечені перці з горіховим кремом і гранатом (відео)
Смачна та ароматна закуска
З перців можна приготувати безліч страв, зокрема перець з хвостиками у томатному соку — класичну домашню закуску, знайому багатьом із дитинства. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на більш сучасний і яскравий варіант — закуску із запечених перців із горіховою текстурою. Така страва має середземноморські та кавказькі кулінарні відтінки, де поєднання печених овочів, горіхів і зелені є базовим принципом смаку. Для найкращого результату варто обирати м’ясисті, солодкі перці з тонкою шкіркою, а горіхи — свіжі, без гіркоти, адже саме вони формують глибину і насиченість страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "evgeniakarpa".
Як приготувати закуску із запечених перців
Інгредієнти:
- перець солодкий – 3 великі шт.;
- часник – 2 зубчики;
- волоський горіх – 50 г;
- сік лайма – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- гранат – 50 г зерен;
- кінза – невеликий пучок;
- чорний кунжут – 1 ч. л.;
- олія (оливкова або рослинна) – 1–2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Запекти перці при температурі 200°C до появи підпалин з усіх боків протягом приблизно 35–40 хвилин.
- Перекласти гарячі перці у закриту ємність або пакет, залишити на 10–15 хвилин для легкого очищення.
- Очистити перці від шкірки та насіння, дати стекти зайвій рідині.
- Підсушити волоські горіхи на сухій пательні до легкого аромату, не пересмажуючи.
- Скласти перці, горіхи, часник, сік лайма та сіль у блендер, подрібнити до однорідної або злегка текстурної маси за бажанням.
- Перекласти масу у тарілку, сформувати подачу, додати зерна граната, кінзу та чорний кунжут.
- Полити олією перед подачею.
Як і з чим подавати
Закуску з печених перців найкраще подавати охолодженою або кімнатної температури, намазуючи на підсушений хліб або подаючи як соус-дип. Вона добре поєднується з м’ясними стравами, сирною тарілкою або запеченими овочами. Для подачі варто додати зерна граната, листя кінзи та трохи чорного кунжуту — це підкреслить як смак, так і вигляд. Також можна доповнити страву кількома краплями ароматної оливкової олії або гранатового соусу.
Ця закуска легко адаптується під різні смаки — замість лайма можна використати лимон, а кінзу замінити на петрушку для м’якшого аромату. Для більш насиченого смаку іноді додають трохи копченої паприки або чилі. Важливо не перебити природну солодкість печеного перцю, адже саме вона є головним акцентом цієї страви.