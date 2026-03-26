Пісна закуска з характером: запечені перці з горіховим кремом і гранатом (відео)

Смачна та ароматна закуска

З перців можна приготувати безліч страв, зокрема перець з хвостиками у томатному соку — класичну домашню закуску, знайому багатьом із дитинства. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на більш сучасний і яскравий варіант — закуску із запечених перців із горіховою текстурою. Така страва має середземноморські та кавказькі кулінарні відтінки, де поєднання печених овочів, горіхів і зелені є базовим принципом смаку. Для найкращого результату варто обирати м’ясисті, солодкі перці з тонкою шкіркою, а горіхи — свіжі, без гіркоти, адже саме вони формують глибину і насиченість страви. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "evgeniakarpa".

Як приготувати закуску із запечених перців

Інгредієнти:

перець солодкий – 3 великі шт.;

часник – 2 зубчики;

волоський горіх – 50 г;

сік лайма – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

гранат – 50 г зерен;

кінза – невеликий пучок;

чорний кунжут – 1 ч. л.;

олія (оливкова або рослинна) – 1–2 ст. л.

Спосіб приготування:

Запекти перці при температурі 200°C до появи підпалин з усіх боків протягом приблизно 35–40 хвилин. Перекласти гарячі перці у закриту ємність або пакет, залишити на 10–15 хвилин для легкого очищення. Очистити перці від шкірки та насіння, дати стекти зайвій рідині. Підсушити волоські горіхи на сухій пательні до легкого аромату, не пересмажуючи. Скласти перці, горіхи, часник, сік лайма та сіль у блендер, подрібнити до однорідної або злегка текстурної маси за бажанням. Перекласти масу у тарілку, сформувати подачу, додати зерна граната, кінзу та чорний кунжут. Полити олією перед подачею.

Як і з чим подавати

Закуску з печених перців найкраще подавати охолодженою або кімнатної температури, намазуючи на підсушений хліб або подаючи як соус-дип. Вона добре поєднується з м’ясними стравами, сирною тарілкою або запеченими овочами. Для подачі варто додати зерна граната, листя кінзи та трохи чорного кунжуту — це підкреслить як смак, так і вигляд. Також можна доповнити страву кількома краплями ароматної оливкової олії або гранатового соусу.

Ця закуска легко адаптується під різні смаки — замість лайма можна використати лимон, а кінзу замінити на петрушку для м’якшого аромату. Для більш насиченого смаку іноді додають трохи копченої паприки або чилі. Важливо не перебити природну солодкість печеного перцю, адже саме вона є головним акцентом цієї страви.