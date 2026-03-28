Яскраві, блискучі та з візерунком: як пофарбувати яйця лушпинням і каркаде (відео)
Натуральний та безпечний спосіб зробити красиві яйця для великоднього столу
Одним із найпопулярніших способів фарбувати яйця залишається цибулеве лушпиння. Це доступний і безпечний натуральний барвник, який дає насичені відтінки від золотистого до глибокого коричневого. А якщо в процесі використовувати ще й чай каркаде, можна досягти незвичайного мармурового ефекту з гарними візерунками.
Такий спосіб фарбування показали на YouTube-каналі "Готовлю, ем, живу!".
Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням і каркаде
Для приготування знадобляться яйця, цибулеве лушпиння, 20–30 г каркаде, 1 літр води, трохи солі та оцту, а також марля і нитки для фіксації. Щоб колір вийшов насиченим, а візерунок чіткішим, використовуйте білі яйця. Добре помийте їх перед приготуванням.
Етапи приготування:
- Подрібніть цибулеве лушпиння ножицями на невеликі шматочки.
- Покладіть у каструлю близько 20 г пелюсток каркаде, залийте 1 літром води і доведіть до кипіння. Потім дайте настою трохи охолонути.
- Змочіть яйце у воді та обваляйте в цибулевому лушпинні — чим більше лушпиння прилипне, тим виразнішим буде малюнок.
- Щільно обгорніть кожне яйце в заздалегідь підготовлені шматочки марлі та закріпіть ниткою.
- У настій, що охолонув, додайте 0,5 столової ложки солі та 1 столову ложку оцту. Обережно опустіть туди яйця.
- Варіть на повільному вогні 10–12 хвилин після закипання. Потім вимкніть вогонь і залиште яйця в рідині ще на 15–20 хвилин.
- Дістаньте яйця, зніміть марлю і промийте під холодною водою, прибравши залишки лушпиння.
Після повного висихання натріть шкаралупу невеликою кількістю олії — так яйця стануть блискучими і яскравими.
