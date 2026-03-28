Яскраві, блискучі та з візерунком: як пофарбувати яйця лушпинням і каркаде (відео)

Наталя Граковська
Автор
Фарбовані яйця на Великдень
Фарбовані яйця на Великдень. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Натуральний та безпечний спосіб зробити красиві яйця для великоднього столу

Одним із найпопулярніших способів фарбувати яйця залишається цибулеве лушпиння. Це доступний і безпечний натуральний барвник, який дає насичені відтінки від золотистого до глибокого коричневого. А якщо в процесі використовувати ще й чай каркаде, можна досягти незвичайного мармурового ефекту з гарними візерунками.

Такий спосіб фарбування показали на YouTube-каналі "Готовлю, ем, живу!".

Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням і каркаде

Для приготування знадобляться яйця, цибулеве лушпиння, 20–30 г каркаде, 1 літр води, трохи солі та оцту, а також марля і нитки для фіксації. Щоб колір вийшов насиченим, а візерунок чіткішим, використовуйте білі яйця. Добре помийте їх перед приготуванням.

Етапи приготування:

  1. Подрібніть цибулеве лушпиння ножицями на невеликі шматочки.
  2. Покладіть у каструлю близько 20 г пелюсток каркаде, залийте 1 літром води і доведіть до кипіння. Потім дайте настою трохи охолонути.
  3. Змочіть яйце у воді та обваляйте в цибулевому лушпинні — чим більше лушпиння прилипне, тим виразнішим буде малюнок.
  4. Щільно обгорніть кожне яйце в заздалегідь підготовлені шматочки марлі та закріпіть ниткою.
  5. У настій, що охолонув, додайте 0,5 столової ложки солі та 1 столову ложку оцту. Обережно опустіть туди яйця.
  6. Варіть на повільному вогні 10–12 хвилин після закипання. Потім вимкніть вогонь і залиште яйця в рідині ще на 15–20 хвилин.
  7. Дістаньте яйця, зніміть марлю і промийте під холодною водою, прибравши залишки лушпиння.

Після повного висихання натріть шкаралупу невеликою кількістю олії — так яйця стануть блискучими і яскравими.

