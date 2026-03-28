Яскраві, блискучі та з візерунком: як пофарбувати яйця лушпинням і каркаде (відео)

Натуральний та безпечний спосіб зробити красиві яйця для великоднього столу

Одним із найпопулярніших способів фарбувати яйця залишається цибулеве лушпиння. Це доступний і безпечний натуральний барвник, який дає насичені відтінки від золотистого до глибокого коричневого. А якщо в процесі використовувати ще й чай каркаде, можна досягти незвичайного мармурового ефекту з гарними візерунками.

Такий спосіб фарбування показали на YouTube-каналі "Готовлю, ем, живу!".

Як пофарбувати яйця цибулевим лушпинням і каркаде

Для приготування знадобляться яйця, цибулеве лушпиння, 20–30 г каркаде, 1 літр води, трохи солі та оцту, а також марля і нитки для фіксації. Щоб колір вийшов насиченим, а візерунок чіткішим, використовуйте білі яйця. Добре помийте їх перед приготуванням.

Етапи приготування:

Подрібніть цибулеве лушпиння ножицями на невеликі шматочки. Покладіть у каструлю близько 20 г пелюсток каркаде, залийте 1 літром води і доведіть до кипіння. Потім дайте настою трохи охолонути. Змочіть яйце у воді та обваляйте в цибулевому лушпинні — чим більше лушпиння прилипне, тим виразнішим буде малюнок. Щільно обгорніть кожне яйце в заздалегідь підготовлені шматочки марлі та закріпіть ниткою. У настій, що охолонув, додайте 0,5 столової ложки солі та 1 столову ложку оцту. Обережно опустіть туди яйця. Варіть на повільному вогні 10–12 хвилин після закипання. Потім вимкніть вогонь і залиште яйця в рідині ще на 15–20 хвилин. Дістаньте яйця, зніміть марлю і промийте під холодною водою, прибравши залишки лушпиння.

Після повного висихання натріть шкаралупу невеликою кількістю олії — так яйця стануть блискучими і яскравими.

