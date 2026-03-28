Великодній декор із "вау-ефектом": яйця у кольорі рожевого золота (відео)
Крашанки з вау-ефектом
Традиційно на Великдень готують різноманітні паски та фарбують яйця, часто обираючи класичні оливкові або яскраві кольори. Цей ритуал символізує оновлення та святкову атмосферу, а сучасні кухні дозволяють додати до нього трохи креативу. Але сьогодні пропонується зовсім інший підхід: яйця у кольорі рожевого золота, які виглядають розкішно, а готуються просто і швидко. Для найкращого ефекту важливо обирати свіжі яйця середнього розміру та якісний буряк без ознак в’янення, а поталь чи листкове золото — справжнє або спеціальне декоративне — переносити обережно, щоб не порвати тонкий металевий листок. Ідеєю з нами поділилися на Instagram-сторінці "_sweetcraft.ua".
Декоровані таким способом яйця можна подавати як центральний елемент великоднього столу або як святковий подарунок у кошику. Вони прекрасно виглядають на білому або дерев’яному підносі, доповнені свіжими зеленими гілочками або квітами. Також ефектно поєднуються з класичними пасками, шоколадними фігурками та іншими святковими ласощами. Така подача створює святкову атмосферу і робить стіл більш стильним та вишуканим, привертаючи увагу гостей.
Як пофарбувати яйця рожевим золотом
Інгредієнти:
- яйця – 7–8 шт.;
- буряк – 3 шт.;
- оцет 9% – 2 ст.л;
- поталь або суцальне золото – 1 листочок на кожне яйце;
Спосіб приготування:
- Відварити яйця до готовності, додавши ложку солі, потім залити холодною водою та дати повністю охолонути.
- Натерти буряк на дрібній тертці, додати оцет та ретельно перемішати.
- Викласти яйця в бурякову масу та повністю покрити з усіх боків, залишити на 20 хвилин для насиченого кольору.
- Акуратно витерти яйця сухою серветкою, змастити долоню яєчним білком та легкими рухами перенести поталь або суцальне золото на яйце.