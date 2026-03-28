Яркие, блестящие и с узором: как покрасить яйца шелухой и каркаде (видео)

Натуральный и безопасный способ сделать красивые яйца для пасхального стола

Одним из самых популярных способов красить яйца остается луковая шелуха. Это доступный и безопасный натуральный краситель, который дает насыщенные оттенки от золотистого до глубокого коричневого. А если в процессе использовать еще и чай каркаде, можно добиться необычного мраморного эффекта с красивыми узорами. Такой способ окрашивания показали на YouTube-канале "Готовлю, ем, живу!", где наглядно демонстрируют, как из простых ингредиентов получить эффектный праздничный результат.

Как покрасить яйца луковой шелухой и каркаде

Для приготовления понадобятся яйца, луковая шелуха, 20–30 г каркаде, 1 литр воды, немного соли и уксуса, а также марля и нитки для фиксации. Чтобы цвет получился насыщенным, а узор более четким, используйте белые яйца. Хорошо помойте их перед приготовлением.

Этапы приготовления:

Измельчите луковую шелуху ножницами на небольшие кусочки. Положите в кастрюлю около 20 г лепестков каркаде, залейте 1 литром воды и доведите до кипения. Затем дайте настою немного остыть. Смочите яйцо в воде и обваляйте в луковой шелухе — чем больше шелухи прилипнет, тем выразительнее получится рисунок. Плотно оберните каждое яйцо в заранее подготовленные кусочки марли и закрепите ниткой. В остывший настой добавьте 0,5 столовой ложки соли и 1 столовую ложку уксуса. Аккуратно опустите туда яйца. Варите на медленном огне 10–12 минут после закипания. Затем выключите огонь и оставьте яйца в жидкости еще на 15–20 минут. Достаньте яйца, снимите марлю и промойте под холодной водой, убрав остатки шелухи.

После полного высыхания натрите скорлупу небольшим количеством растительного масла — так яйца станут блестящими и яркими.

