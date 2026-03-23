Рус

Таких крашанок ваші гості ще не бачили: як незвично пофарбувати яйця на Великдень (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Крашанки
Крашанки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для того, щоб отримати незвичайний візерунок на великодніх яйцях, достатньо мати барвник та трохи олії

Є дуже багато різних способів зробити крашанки. Ми розповідали, як пофарбувати яйця у синій колір за допомогою суцвіть суданської рози. Тепер ми пропонуємо спробувати лайфхак, який допоможе отримати яйця в крапочку.

Цей спосіб фарбування дуже простий у виконанні і дозволяє створити справді оригінальний великодній декор. У результаті ви отримаєте ефектні крашанки з цікавим візерунком. Це чудова ідея для тих, хто хоче урізноманітнити традиційне фарбування та здивувати всіх красивими й незвичайними яйцями до свята. Лайфхаком поділилися на сторінці e.gustos3 в Instagram.

Як пофарбувати яйця в крапочку

Для цього способу вам знадобиться будь-який харчовий барвник, трохи оцту, рослинна олія та рукавички. Відтінок баврника можна обрати на власний смак — підійде будь-який улюблений колір.

Спершу відваріть яйця до стану "накруто". Для фарбування краще брати білі яйця, бо на них колір проявляється яскравіше. Окремо приготуйте розчин барвника, дотримуючись інструкції на упаковці, і додайте до нього невелику кількість оцту, щоб колір краще закріпився.

Далі вдягніть рукавички нанесіть трохи олії на долоні та обережно прокатайте в них яйце, щоб на шкаралупі залишилися легкі жирні сліди.

Після цього обережно опустіть яйця в барвник. Уже за кілька хвилин їх можна діставати. На поверхні з’явиться характерний візерунок, і крашанки в крапочку будуть готові.

Теги:
#Рецепти #Яйця #Великдень #Крашанки #Лайфхак