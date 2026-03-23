Таких крашанок ваші гості ще не бачили: як незвично пофарбувати яйця на Великдень (відео)

Для того, щоб отримати незвичайний візерунок на великодніх яйцях, достатньо мати барвник та трохи олії

Є дуже багато різних способів зробити крашанки. Ми розповідали, як пофарбувати яйця у синій колір за допомогою суцвіть суданської рози. Тепер ми пропонуємо спробувати лайфхак, який допоможе отримати яйця в крапочку.

Цей спосіб фарбування дуже простий у виконанні і дозволяє створити справді оригінальний великодній декор. У результаті ви отримаєте ефектні крашанки з цікавим візерунком. Це чудова ідея для тих, хто хоче урізноманітнити традиційне фарбування та здивувати всіх красивими й незвичайними яйцями до свята. Лайфхаком поділилися на сторінці e.gustos3 в Instagram.

Як пофарбувати яйця в крапочку

Для цього способу вам знадобиться будь-який харчовий барвник, трохи оцту, рослинна олія та рукавички. Відтінок баврника можна обрати на власний смак — підійде будь-який улюблений колір.

Спершу відваріть яйця до стану "накруто". Для фарбування краще брати білі яйця, бо на них колір проявляється яскравіше. Окремо приготуйте розчин барвника, дотримуючись інструкції на упаковці, і додайте до нього невелику кількість оцту, щоб колір краще закріпився.

Далі вдягніть рукавички нанесіть трохи олії на долоні та обережно прокатайте в них яйце, щоб на шкаралупі залишилися легкі жирні сліди.

Після цього обережно опустіть яйця в барвник. Уже за кілька хвилин їх можна діставати. На поверхні з’явиться характерний візерунок, і крашанки в крапочку будуть готові.

