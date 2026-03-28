Куряче філе подешевшало на 30 гривень: як приготувати з нього рублені котлети (відео)

Наталя Граковська
Рублені котлети можна подавати з різноманітними соусами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Спробуйте додати до котлет овочі

Котлети — одна з найпопулярніших м'ясних страв у повсякденному меню, адже їх можна швидко приготувати без зайвих зусиль. А рублені котлети з курячого філе мають ще одну перевагу — їх майже неможливо пересмажити і вони завжди залишаються соковитими всередині.

Для того, щоб зробити їх ще смачнішими та соковитішими, до м’яса можна додати солодкий перець і кукурудзу. Саме так радить готувати рублені котлети кулінарна блогерка nata.cooking.

Зараз є чудова нагода спробувати цей рецепт і трохи зекономити, адже куряче філе можна купити за акцією в супермаркеті "Сільпо": раніше воно коштувало 219 грн за кілограм, а тепер — 189 грн, що дешевше на 30 гривень.

Де дешево купити курче філе - акції Сільпо
Куряче філе за акційною ціною. Скріншот silpo.ua

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • половина болгарського перцю
  • половина банки кукурудзи (без рідини)
  • 2 яйця
  • 100 г твердого сиру
  • 2 столові ложки сметани
  • 2–3 столові ложки борошна
  • спеції та зелень за смаком.

Приготування:

  1. Куряче філе та болгарський перець наріжте невеликими шматочками та перекладіть у миску. Додайте кукурудзу, попередньо зливши рідину, натертий сир, подрібнену зелень і спеції. Вибийте яйця, додайте сметану та борошно, після чого ретельно перемішайте до однорідної маси.
  2. На сковороді розігрійте олію, викладайте суміш столовою ложкою, формуючи котлети. Смажте під кришкою з обох боків до золотистої скоринки. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавайте гарячими.
