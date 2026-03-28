Куряче філе подешевшало на 30 гривень: як приготувати з нього рублені котлети (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте додати до котлет овочі
Котлети — одна з найпопулярніших м'ясних страв у повсякденному меню, адже їх можна швидко приготувати без зайвих зусиль. А рублені котлети з курячого філе мають ще одну перевагу — їх майже неможливо пересмажити і вони завжди залишаються соковитими всередині.
Для того, щоб зробити їх ще смачнішими та соковитішими, до м’яса можна додати солодкий перець і кукурудзу. Саме так радить готувати рублені котлети кулінарна блогерка nata.cooking.
Зараз є чудова нагода спробувати цей рецепт і трохи зекономити, адже куряче філе можна купити за акцією в супермаркеті "Сільпо": раніше воно коштувало 219 грн за кілограм, а тепер — 189 грн, що дешевше на 30 гривень.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- половина болгарського перцю
- половина банки кукурудзи (без рідини)
- 2 яйця
- 100 г твердого сиру
- 2 столові ложки сметани
- 2–3 столові ложки борошна
- спеції та зелень за смаком.
Приготування:
- Куряче філе та болгарський перець наріжте невеликими шматочками та перекладіть у миску. Додайте кукурудзу, попередньо зливши рідину, натертий сир, подрібнену зелень і спеції. Вибийте яйця, додайте сметану та борошно, після чого ретельно перемішайте до однорідної маси.
- На сковороді розігрійте олію, викладайте суміш столовою ложкою, формуючи котлети. Смажте під кришкою з обох боків до золотистої скоринки. Готові котлети викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і подавайте гарячими.