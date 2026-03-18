Морквяні котлети без м’яса: ніжно, просто і смачно

Легка та смачна закуска

Для легких обідів або вечерь можна готувати багато цікавих страв, зокрема овочеві котлети та крокети. Сьогодні ми пропонуємо морквяні котлети з яйцем, які виходять ніжними, соковитими та ароматними. Важливо обирати свіжу моркву — щільну та солодку, а цибулю невелику, щоб її смак доповнював моркву, а не перебивав її. Для більшої ніжності моркву тушкують перед змішуванням з манною крупою, а масу формують лише після легкого охолодження; за бажанням можна додати трохи цукру або тертий сир для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "recepti_for.you".

Як приготувати морквяні котлети

Інгредієнти:

морква – 500 г;

яйце – 1 шт.;

манна крупа – 3–4 ст. л.;

цибуля – 1 невелика;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

цукор – 1 ч. л. (за бажанням);

олія – для смаження;

панірувальні сухарі або борошно – для формування;

Спосіб приготування:

Очистити моркву та натерти на дрібній або середній тертці. Викласти моркву на сковороду, додати 2–3 ст. л. води та тушкувати 7–10 хвилин до м’якості. Дрібно нарізати цибулю та додати до моркви, тушкувати ще 3–4 хвилини. Всипати манну крупу, добре перемішати та готувати ще 2–3 хвилини, щоб манка набухла. Дати масі трохи охолонути. Додати яйце, сіль, перець та за бажанням цукор, ретельно перемішати до однорідної пластичної маси. Сформувати невеликі котлети, змочивши руки водою, і обкачати їх у сухарях або борошні. Обсмажити на розігрітій сковороді з олією по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Морквяні котлети добре поєднуються зі сметаною, йогуртовим або сирним соусом. Їх можна подавати як самостійну страву або як гарнір до рису, тушкованих овочів чи легкого м’ясного блюда. Для подачі котлети можна викласти на листя салату та прикрасити свіжою зеленню, наприклад петрушкою або кропом. Страва виглядає апетитно як гарячою, так і трохи остиглою, а обсмажені скоринки додають хрумкості.