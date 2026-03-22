Смачніше за котлети та соковитіше за відбивні: секрет соковитих курячих конвертиків з хрусткою скоринкою (відео)
Один простий трюк — і звичайний фарш перетворюється на ресторанну страву
М’ясні страви допомагають зробити повсякденне меню більш поживним, ситним та різноманітним. Раніше ми розповідали, як приготувати котлети з пастою під томатним соусом в одній сковорідці, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один вдалий рецепт – курячі конвертики з помідором та сиром.
Страва виходить дуже соковитою, з апетитною хрусткою скоринкою. Такі конвертики можна готувати і на обід, і на вечерю, і навіть святковий стіл. Рецептом страви з нами поділилися на сторінці Gunaydnjournal у Instagram.
Як приготувати курячі конвертики з помідором та сиром
Для приготування курячих конвертиків вам знадобиться 400 г курячої грудки або така ж кількість фаршу, крем-сир, один помідор, сир моцарела, трохи олії та панірувальних сухарів.
Спосіб приготування:
- Перебийте курячу грудку з сіллю та перцем у блендері до однорідної маси. Якщо використовуєте готовий фарш, просто додайте сіль та перець і ретельно перемішайте.
- Невелику кількість фаршу викладіть на пергамент і сформуйте плаский коржик. У центр викладіть трохи крем-сиру, скибочку помідора та шматочок моцарели. Обережно з’єднайте краї, формуючи конвертик так, щоб начинка залишилася всередині.
- Злегка збризніть заготовки олією, потім посипте панірувальними сухарями для хрусткої скоринки.
- Перекладіть пергамент із конвертиками на деко та запікайте у розігрітій до 190°C духовці до появи золотистої скоринки. Страва готова, коли конвертики стануть рум’яними та апетитними.
Як і з чим подавати
Подавайте м’ясні конвертики з сиром та помідорами гарячими. Як гарнір до них приготуйте салат з капусти та авокадо "Зелена богиня", або картоплю по-селянськи. Також підійде рис чи булгур. Щоб підкреслити смак страви, можна подати її з соусом: підійде ніжний сметанний, часниковий або томатний соус.