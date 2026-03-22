Смачніше за котлети та соковитіше за відбивні: секрет соковитих курячих конвертиків з хрусткою скоринкою (відео)

Один простий трюк — і звичайний фарш перетворюється на ресторанну страву

М’ясні страви допомагають зробити повсякденне меню більш поживним, ситним та різноманітним. Раніше ми розповідали, як приготувати котлети з пастою під томатним соусом в одній сковорідці, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один вдалий рецепт – курячі конвертики з помідором та сиром.

Страва виходить дуже соковитою, з апетитною хрусткою скоринкою. Такі конвертики можна готувати і на обід, і на вечерю, і навіть святковий стіл. Рецептом страви з нами поділилися на сторінці Gunaydnjournal у Instagram.

Як приготувати курячі конвертики з помідором та сиром

Для приготування курячих конвертиків вам знадобиться 400 г курячої грудки або така ж кількість фаршу, крем-сир, один помідор, сир моцарела, трохи олії та панірувальних сухарів.

М’ясні конвертики можна готувати замість котлет

Спосіб приготування:

Перебийте курячу грудку з сіллю та перцем у блендері до однорідної маси. Якщо використовуєте готовий фарш, просто додайте сіль та перець і ретельно перемішайте. Невелику кількість фаршу викладіть на пергамент і сформуйте плаский коржик. У центр викладіть трохи крем-сиру, скибочку помідора та шматочок моцарели. Обережно з’єднайте краї, формуючи конвертик так, щоб начинка залишилася всередині. Злегка збризніть заготовки олією, потім посипте панірувальними сухарями для хрусткої скоринки. Перекладіть пергамент із конвертиками на деко та запікайте у розігрітій до 190°C духовці до появи золотистої скоринки. Страва готова, коли конвертики стануть рум’яними та апетитними.

Як і з чим подавати

Подавайте м’ясні конвертики з сиром та помідорами гарячими. Як гарнір до них приготуйте салат з капусти та авокадо "Зелена богиня", або картоплю по-селянськи. Також підійде рис чи булгур. Щоб підкреслити смак страви, можна подати її з соусом: підійде ніжний сметанний, часниковий або томатний соус.