Куриное филе подешевело на 30 гривен: как приготовить из него рубленые котлеты (видео)
Попробуйте добавить в котлеты овощи
Котлеты — одно из самых популярных мясных блюд в повседневном меню, ведь их можно быстро приготовить без лишних усилий. А у рубленых котлет из куриного филе есть еще одно преимущество — их почти невозможно пережарить, и они всегда остаются сочными внутри.
Для того чтобы сделать их еще вкуснее и сочнее, к мясу можно добавить сладкий перец и кукурузу. Именно так советует готовить рубленые котлеты кулинарная блогерша nata.cooking.
Сейчас есть прекрасная возможность попробовать этот рецепт и немного сэкономить, так как куриное филе можно купить по акции в супермаркете "Сільпо": раньше оно стоило 219 грн за килограмм, а теперь — 189 грн, что дешевле на 30 гривен.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- половина болгарского перца
- половина банки кукурузы (без жидкости)
- 2 яйца
- 100 г твердого сыра
- 2 столовые ложки сметаны
- 2–3 столовых ложки муки
- специи и зелень по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость, натертый сыр, измельченную зелень и специи. Вбейте яйца, добавьте сметану и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной массы.
- На сковороде разогрейте растительное масло, выкладывайте смесь столовой ложкой, формируя котлеты. Жарьте под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавайте горячими.