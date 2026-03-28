Укр

Куриное филе подешевело на 30 гривен: как приготовить из него рубленые котлеты (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рубленые котлеты можно подавать с разными соусами
Рубленые котлеты можно подавать с разными соусами. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Попробуйте добавить в котлеты овощи

Котлеты — одно из самых популярных мясных блюд в повседневном меню, ведь их можно быстро приготовить без лишних усилий. А у рубленых котлет из куриного филе есть еще одно преимущество — их почти невозможно пережарить, и они всегда остаются сочными внутри.

Для того чтобы сделать их еще вкуснее и сочнее, к мясу можно добавить сладкий перец и кукурузу. Именно так советует готовить рубленые котлеты кулинарная блогерша nata.cooking.

Сейчас есть прекрасная возможность попробовать этот рецепт и немного сэкономить, так как куриное филе можно купить по акции в супермаркете "Сільпо": раньше оно стоило 219 грн за килограмм, а теперь — 189 грн, что дешевле на 30 гривен.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • половина болгарского перца
  • половина банки кукурузы (без жидкости)
  • 2 яйца
  • 100 г твердого сыра
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 2–3 столовых ложки муки
  • специи и зелень по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе и болгарский перец нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску. Добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость, натертый сыр, измельченную зелень и специи. Вбейте яйца, добавьте сметану и муку, после чего тщательно перемешайте до однородной массы.
  2. На сковороде разогрейте растительное масло, выкладывайте смесь столовой ложкой, формируя котлеты. Жарьте под крышкой с обеих сторон до золотистой корочки. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавайте горячими.
Теги:
#Акции #Рецепты #Скидки #Куриное филе #Котлеты