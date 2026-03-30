Паска в аэрогриле не пропекается из-за этой ошибки: как приготовить правильно (видео)

Правила выпекания паски в аэрогриле знают не все

Паску можно приготовить не только в духовке, но и в аэрогриле. Это очень удобный способ, особенно, когда нужно приготовить небольшие порции. К тому же паски в аэрогриле выпекаются быстрее, чем в духовке.

Однако этот процесс имеет свои тонкости. Из-за ограниченного пространства и интенсивного обдува горячим воздухом важно следить, чтобы верхушки пасок не подгорели, а внутри тесто успело пропечься.

Как приготовить паску в аэрогриле

Аэрогриль работает по принципу интенсивной циркуляции горячего воздуха в замкнутом пространстве. Главное – не выбирать для приготовления пасок слишком высокую температуру, стараясь ускорить процесс. В таком случае есть риск, что сверху паска пропечется, а внутри тесто останется сырым.

Оптимальный режим – начать с короткого "шокового" прогрева при 175°C для быстрого подъема теста, а затем снизить температуру до 150–160°C на основное время приготовления (30–40 минут). При таком подходе паска успеет хорошо пропечься и не сгореть.

Если шапочка паски будет слишком быстро румяниться, можно осторожно прикрыть ее кусочком фольги.

Рецепт паски в аэрогриле

Фудблогерша Татьяна Цыган на странице в Instagram показала, как приготовить паски в аэрогриле. Из указанного количества ингредиентов выходит четыре паски в формах диаметром 9 сантиметров.

1. Готовим опару

Поочередно соединяем 20 г живых дрожжей, 180 г теплого молока, 2 ст. л. сахара, 100 г муки. Тщательно перемешиваем и оставляем в теплом месте без сквозняков на 15 минут.

2. Замешиваем тесто

Когда опара запенилась и "заработала", добавляем остальные компоненты:

2 яйца + 1 желток (оставшийся белок как раз пригодится для глазури);

120 г сахара;

80 г растопленного сливочного масла;

400 г муки.

Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в тепле примерно на час, чтобы оно хорошо подошло и увеличилось в объеме.

3. Формирование и добавки

После того как тесто поднялось, добавляем изюм, цедру апельсина или другие любимые цукаты. Раскладываем тесто по бумажным или силиконовым формам (заполняем примерно на 1/3 или 1/2 объема) и оставляем на время, чтобы оно подошло перед выпечкой.

4. Выпекание в аэрогриле

Когда паски поднялись в формах, ставим их в чашу аэрогриля. Сначала включаем режим 175°C на 5 минут — это позволит ремням схватиться и вырасти. После этого обязательно снижаем температуру до 160 °C и печем еще 25-30 минут до полной готовности.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой – она должна выходить из теста сухой.