Забудете про магазинний: як вдома приготувати ніжний паштет із курячої печінки з морквою та яблуком (відео)

Надзвичайно смачна закуска

З печінки можна приготувати багато страв: її обсмажують, тушкують з овочами або фруктами, наприклад, з грушею для ніжного і солодкуватого смаку. Але сьогодні пропонується домашній паштет із курячої печінки з яблуком та морквою, який поєднує кремову текстуру вершків і легку фруктову нотку. Для цього рецепту важливо обирати свіжу печінку без темних плям і ознак неприємного запаху, а яблуко — щільне, солодко-кисле, щоб воно не розварювалося в кашу. Вершки краще брати жирністю 20–30%, а масло — натуральне вершкове, щоб соус вийшов насиченим і гладким. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "alin_withkitchen".

Як приготувати паштет з яблуком

Інгредієнти:

куряча печінка – 500 г;

цибуля – 1 велика;

морква – 1 невелика;

яблуко (солодко-кисле) – 1 шт;

вершки 20–30% – 120–150 мл;

вершкове масло – 70–80 г;

олія для тушкування – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

дрібка цукру – за смаком;

Спосіб приготування:

Печінку очистити від плівок і прожилок, промити, залити холодною водою і довести до кипіння, проварити 5–7 хвилин, злити воду. Цибулю нарізати, моркву натерти або дрібно нарізати, яблуко нарізати кубиками. На сковороді з невеликою кількістю олії протушкувати цибулю до м’якості. Додати моркву та яблуко, протушкувати 3–5 хвилин до м’якості овочів. Викласти печінку, протушкувати все разом ще 5–7 хвилин. Влити вершки, додати вершкове масло, тушкувати на малому вогні до розчинення масла та отримання однорідної маси. Додати сіль, перець і дрібку цукру, ретельно перемішати. Перекласти гарячу масу у блендер і збити до кремової текстури. Викласти паштет у форму, розрівняти, зверху полити тонким шаром розтопленого вершкового масла. Охолодити в холодильнику до застигання.

Як і з чим подавати

Паштет найкраще подавати охолодженим, нарізаним або намазаним на свіжий хліб чи тости. Для яскравого смаку можна додати тонкі скибочки яблука або трохи зелені зверху, прикрасити горіхами або зернами граната. Страва добре поєднується з овочевими салатами або легкими гарнірами, а також може стати частиною святкового бенкету. Домашній паштет виходить набагато ніжнішим і ароматнішим за магазинні, а варіації з різними фруктами або спеціями дозволяють отримати новий смаковий відтінок кожного разу.