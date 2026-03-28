Буряк, гриби і ще один несподіваний інгредієнт: рецепт салату, який здивує своїм смаком (відео)
Ідея страви на кожен день і свято
У повсякденному меню завжди є місце простим та поживним салатам. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з тунцем та огірками, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один варіант — салат із буряком, грибами та солоним огірком. У цій страві об'єднані доступні продукти, які разом створюють насичений смак.
Салат виходить соковитим та ароматним і підійде не лише для звичайного обіду чи вечері, а й навіть для святкового столу. Рецептом поділилися на TikTok-сторінці vivien_kb.
Інгредієнти:
- 2 відварені буряки
- 3 маринованих огірка
- 1 червона цибуля
- 150–200 г печериць
- майонез
- сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Наріжте цибулю напівкільцями, а печериці — скибочками. Спершу обсмажте гриби на сухій сковорідці, щоб вийшла зайва волога, а вже потім додайте трохи олії та цибулю. Смажте до золотистого кольору.
- Буряк натріть на тертці, додайте до нього натертий маринований огірок, пропущений через прес часник та охолоджені гриби з цибулею.
- Додайте перець, за необхідності — сіль, заправте майонезом та перемішайте.
Цей салат можна подавати разом із запеченою картоплею по-селянськи або пюре. Також він доповнить свинячі відбивні, запечені курячі гомілки або домашні котлети. Крім того, цей салат можна подавати як намазку на хліб.