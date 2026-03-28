Буряк, гриби і ще один несподіваний інгредієнт: рецепт салату, який здивує своїм смаком (відео)

У повсякденному меню завжди є місце простим та поживним салатам. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з тунцем та огірками, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один варіант — салат із буряком, грибами та солоним огірком. У цій страві об'єднані доступні продукти, які разом створюють насичений смак.

Салат виходить соковитим та ароматним і підійде не лише для звичайного обіду чи вечері, а й навіть для святкового столу. Рецептом поділилися на TikTok-сторінці vivien_kb.

Інгредієнти:

2 відварені буряки

3 маринованих огірка

1 червона цибуля

150–200 г печериць

майонез

сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю напівкільцями, а печериці — скибочками. Спершу обсмажте гриби на сухій сковорідці, щоб вийшла зайва волога, а вже потім додайте трохи олії та цибулю. Смажте до золотистого кольору. Буряк натріть на тертці, додайте до нього натертий маринований огірок, пропущений через прес часник та охолоджені гриби з цибулею. Додайте перець, за необхідності — сіль, заправте майонезом та перемішайте.

Цей салат можна подавати разом із запеченою картоплею по-селянськи або пюре. Також він доповнить свинячі відбивні, запечені курячі гомілки або домашні котлети. Крім того, цей салат можна подавати як намазку на хліб.