Буряк, гриби і ще один несподіваний інгредієнт: рецепт салату, який здивує своїм смаком (відео)

Наталя Граковська
Салат з буряка
Салат з буряка. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ідея страви на кожен день і свято

У повсякденному меню завжди є місце простим та поживним салатам. Раніше ми розповідали, як приготувати салат з тунцем та огірками, а тепер пропонуємо звернути увагу на ще один варіант — салат із буряком, грибами та солоним огірком. У цій страві об'єднані доступні продукти, які разом створюють насичений смак.

Салат виходить соковитим та ароматним і підійде не лише для звичайного обіду чи вечері, а й навіть для святкового столу. Рецептом поділилися на TikTok-сторінці vivien_kb.

Інгредієнти:

  • 2 відварені буряки
  • 3 маринованих огірка
  • 1 червона цибуля
  • 150–200 г печериць
  • майонез
  • сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Наріжте цибулю напівкільцями, а печериці — скибочками. Спершу обсмажте гриби на сухій сковорідці, щоб вийшла зайва волога, а вже потім додайте трохи олії та цибулю. Смажте до золотистого кольору.
  2. Буряк натріть на тертці, додайте до нього натертий маринований огірок, пропущений через прес часник та охолоджені гриби з цибулею.
  3. Додайте перець, за необхідності — сіль, заправте майонезом та перемішайте.

Цей салат можна подавати разом із запеченою картоплею по-селянськи або пюре. Також він доповнить свинячі відбивні, запечені курячі гомілки або домашні котлети. Крім того, цей салат можна подавати як намазку на хліб.

