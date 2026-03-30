Укр

Куриная печень подешевела: какой салат из нее приготовить (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из печени Новость обновлена 30 марта 2026, 18:59
Салат из печени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот салат готовится просто, а на вкус — как ресторанное блюдо

Куриная печень — ценный и доступный продукт, богатый железом, белком и витаминами группы B. Обычно ее жарят с луком, тушат в сметане или готовят нежные паштеты.

Мы предлагаем простой и бюджетный рецепт салата из куриной печени с луком, морковью и маринованными огурцами. Блюдо получается сытное, с приятным сочетанием нежной печени и легкой кислинки огурцов. Такой салат подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Рецептом поделилась блогер Ольга Рябенко в Instagram.

Кстати, приготовить этот салат сейчас еще выгоднее, потому что куриную печень можно купить по акции в супермаркетах "АТБ" — цена снизилась на 10%, и теперь она стоит 88,3 грн. за 700 г вместо 97,9 грн.

Что приготовить из куриной печени – рецепт быстрого салата
Скидка на печень в "АТБ"

Салат из куриной печени — рецепт

Ингредиенты:

  • Куриная печень — 400 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Маринованные огурцы – 4 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное и сливочное масло — для жарки

Заправка:

  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Печень очистите и отварите до готовности. Остудите и нарежьте соломкой или небольшими кусочками.
  2. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости на смеси сливочного и растительного масла.
  3. Огурцы порежьте соломкой и смешайте с остальными подготовленными ингредиентами.
  4. Для заправки смешайте сметану, майонез, горчицу, соль и перец.
  5. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.
Теги:
#Акция #Рецепты #Салат #Куриная печень