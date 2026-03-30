Куриная печень подешевела: какой салат из нее приготовить (видео)
Этот салат готовится просто, а на вкус — как ресторанное блюдо
Куриная печень — ценный и доступный продукт, богатый железом, белком и витаминами группы B. Обычно ее жарят с луком, тушат в сметане или готовят нежные паштеты.
Мы предлагаем простой и бюджетный рецепт салата из куриной печени с луком, морковью и маринованными огурцами. Блюдо получается сытное, с приятным сочетанием нежной печени и легкой кислинки огурцов. Такой салат подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Рецептом поделилась блогер Ольга Рябенко в Instagram.
Кстати, приготовить этот салат сейчас еще выгоднее, потому что куриную печень можно купить по акции в супермаркетах "АТБ" — цена снизилась на 10%, и теперь она стоит 88,3 грн. за 700 г вместо 97,9 грн.
Салат из куриной печени — рецепт
Ингредиенты:
- Куриная печень — 400 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Маринованные огурцы – 4 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное и сливочное масло — для жарки
Заправка:
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез – 2 ст. л.
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Приготовление:
- Печень очистите и отварите до готовности. Остудите и нарежьте соломкой или небольшими кусочками.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи до мягкости на смеси сливочного и растительного масла.
- Огурцы порежьте соломкой и смешайте с остальными подготовленными ингредиентами.
- Для заправки смешайте сметану, майонез, горчицу, соль и перец.
- Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте.