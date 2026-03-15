Смачне поєднання смаків: ароматна картопля з грибами та цибулею (відео)

Смачна та ситна страва

Картопля — універсальний овоч, з якого готують безліч страв, від класичного салату з оселедцем до картопляного пюре та запіканок. Але сьогодні ми пропонуємо більш простий, ситний і ароматний варіант — смажену картоплю з грибами та цибулею, який поєднує у собі ніжність картоплі та насичений смак грибів. Для найкращого результату обирайте свіжі молоді шампіньйони та щільну картоплю середнього розміру, щоб шматочки не розвалювалися під час обсмажування. Додавання спецій та зелень наприкінці приготування підкреслить смак і аромат страви, а правильне поєднання продуктів забезпечить ідеальну текстуру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати смажену картоплю з грибами

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

печериці маленькі – 200 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт;

сіль – за смаком;

перець чорний – за смаком;

грибна приправа – 1 ч. л.;

приправа для картоплі – 1 ч. л.;

зелень (кріп, петрушка) – за смаком;

олія – 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

Очистити картоплю та нарізати кубиками або скибками. Розігріти олію на сковороді та обсмажити картоплю до золотистої скоринки, додати сіль, перець та приправу для картоплі. У іншій сковороді обсмажити дрібно нарізані гриби з цибулею, додати грибну приправу. Поєднати картоплю з грибами та цибулею, перемішати та прогріти разом 2–3 хвилини. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Як і з чим подавати

Смажену картоплю з грибами та цибулею подають гарячою, прямо зі сковороди, прикрасивши свіжою зеленню (кріп, петрушка) або дрібно нарізаною зеленою цибулею. Вона добре поєднується з легкими салатами, маринованими овочами або соусом на основі сметани. Також така страва може бути гарніром до м’яса або риби, створюючи ситний і ароматний обід або вечерю. Закінчити можна подачею в глибокій сковороді або на великій тарілці, щоб зберегти тепло та апетитний вигляд.