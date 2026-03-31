Салат із редиски, від якого неможливо відірватися: найкраще доповнення до молодої картоплі та м'яса

Ця страва урізноманітнить щоденне меню

Салат із редиски, огірків та яєць — це найпростіший спосіб додати вітамінів у весняне меню. Редиска цінна високим вмістом вітаміну С та калію, які допомагають організму прокинутися після зими.

Цей салат стане універсальним доповненням до багатьох страв, а на його приготування піде не більше 15 хвилин.

Як приготувати салат з редиски та огірків

Інгредієнти:

редиска — пучок

огірки — 2 шт.

яйця — 3 шт.

часник — 1 зубчик

кріп — пучок

зелена цибуля — пучок

грецький йогурт або сметана — за смаком

сіль — за смаком.

Спосіб приготування:

Редиску, огірки та варені яйця нарізати тонкими чвертькільцями. Кріп і зелену цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити. У мисці поєднати всі інгредієнти, додати сіль і перемішати. Заправити йогуртом або сметаною та ще раз перемішати.

Як та з чим подавати

Цей салат ідеально доповнить відварену чи запечену картоплю. Також він підходить до соковитих стейків, домашніх котлет та запеченої риби. Салат з редиски та огірків може бути самостійною стравою, якщо подати його зі скибочкою свіжого хліба або тостом.