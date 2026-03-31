Салат із редиски, від якого неможливо відірватися: найкраще доповнення до молодої картоплі та м'яса
Ця страва урізноманітнить щоденне меню
Салат із редиски, огірків та яєць — це найпростіший спосіб додати вітамінів у весняне меню. Редиска цінна високим вмістом вітаміну С та калію, які допомагають організму прокинутися після зими.
Цей салат стане універсальним доповненням до багатьох страв, а на його приготування піде не більше 15 хвилин.
Як приготувати салат з редиски та огірків
Інгредієнти:
- редиска — пучок
- огірки — 2 шт.
- яйця — 3 шт.
- часник — 1 зубчик
- кріп — пучок
- зелена цибуля — пучок
- грецький йогурт або сметана — за смаком
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування:
- Редиску, огірки та варені яйця нарізати тонкими чвертькільцями.
- Кріп і зелену цибулю дрібно нарізати, часник подрібнити.
- У мисці поєднати всі інгредієнти, додати сіль і перемішати.
- Заправити йогуртом або сметаною та ще раз перемішати.
Як та з чим подавати
Цей салат ідеально доповнить відварену чи запечену картоплю. Також він підходить до соковитих стейків, домашніх котлет та запеченої риби. Салат з редиски та огірків може бути самостійною стравою, якщо подати його зі скибочкою свіжого хліба або тостом.