Салат из редиса, от которого невозможно оторваться: лучшее дополнение к молодому картофелю и мясу

Наталья Граковская
Весенний салат из свежих овощей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это блюдо разнообразит ежедневное меню

Салат из редиса, огурцов и яиц – это самый простой способ добавить витаминов в весеннее меню. Редис ценен высоким содержанием витамина С и калия, которые помогают организму проснуться после зимы.

Этот салат станет универсальным дополнением ко многим блюдам, а на его приготовление уйдет не больше 15 минут.

Как приготовить салат из редиса и огурцов

Ингредиенты:

  • редис — пучок
  • огурцы – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • укроп – пучок
  • зеленый лук — пучок
  • греческий йогурт или сметана – по вкусу
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертькольцами.
  2. Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить.
  3. В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать.
  4. Заправить йогуртом или сметаной и перемешать еще раз.

Как и с чем подавать

Этот салат идеально дополнит отварной или запеченный картофель. Также он подходит к сочным стейкам, домашним котлетам и запеченной рыбе. Салат из редиса и огурцов может быть самостоятельным блюдом, если подать его с ломтиком свежего хлеба или тостом.

