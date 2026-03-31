Салат из редиса, от которого невозможно оторваться: лучшее дополнение к молодому картофелю и мясу
Это блюдо разнообразит ежедневное меню
Салат из редиса, огурцов и яиц – это самый простой способ добавить витаминов в весеннее меню. Редис ценен высоким содержанием витамина С и калия, которые помогают организму проснуться после зимы.
Этот салат станет универсальным дополнением ко многим блюдам, а на его приготовление уйдет не больше 15 минут.
Как приготовить салат из редиса и огурцов
Ингредиенты:
- редис — пучок
- огурцы – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- укроп – пучок
- зеленый лук — пучок
- греческий йогурт или сметана – по вкусу
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертькольцами.
- Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить.
- В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать.
- Заправить йогуртом или сметаной и перемешать еще раз.
Как и с чем подавать
Этот салат идеально дополнит отварной или запеченный картофель. Также он подходит к сочным стейкам, домашним котлетам и запеченной рыбе. Салат из редиса и огурцов может быть самостоятельным блюдом, если подать его с ломтиком свежего хлеба или тостом.