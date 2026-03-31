Салат из редиса, от которого невозможно оторваться: лучшее дополнение к молодому картофелю и мясу

Салат из редиса, огурцов и яиц – это самый простой способ добавить витаминов в весеннее меню. Редис ценен высоким содержанием витамина С и калия, которые помогают организму проснуться после зимы.

Этот салат станет универсальным дополнением ко многим блюдам, а на его приготовление уйдет не больше 15 минут.

Как приготовить салат из редиса и огурцов

Ингредиенты:

редис — пучок

огурцы – 2 шт.

яйца – 3 шт.

чеснок — 1 зубчик

укроп – пучок

зеленый лук — пучок

греческий йогурт или сметана – по вкусу

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Редис, огурцы и вареные яйца нарезать тонкими четвертькольцами. Укроп и зеленый лук мелко нарезать, чеснок измельчить. В миске смешать все ингредиенты, добавить соль и перемешать. Заправить йогуртом или сметаной и перемешать еще раз.

Как и с чем подавать

Этот салат идеально дополнит отварной или запеченный картофель. Также он подходит к сочным стейкам, домашним котлетам и запеченной рыбе. Салат из редиса и огурцов может быть самостоятельным блюдом, если подать его с ломтиком свежего хлеба или тостом.