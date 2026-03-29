Хумус "з перчинкою": пікантна закуска навіть під час посту (відео)
Закуска виходить смачного та ситною
Наразі триває Великий піст, і цей період ідеально підходить для приготування легких, корисних і поживних страв, зокрема дерунів з грибами або різноманітних паст із бобових. Але сьогодні ми пропонуємо пікантний хумус з чилі – кремову закуску з консервованого нуту, яка легко готується і додає гостроти будь-якому столу. Для страви варто обирати якісний консервований нут без зайвих добавок та свіжий лимон, адже це впливає на смак і текстуру пасти. Додавання чилі можна регулювати за власними уподобаннями, а трохи рідини з нуту або вода допомагає отримати ідеальну кремову консистенцію, уникаючи типових помилок при перебиванні у блендері. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".
Як приготувати хумус з чилі
Інгредієнти:
- нут консервований – 400 г;
- тахіні (кунжутна паста) – 2 ст. л.;
- часник – 1–2 зубчики;
- сік лимона – 2–3 ст. л.;
- чилі (свіжий або мелений) – за смаком;
- сіль – за смаком;
- вода або рідина з нуту – 6 ст. л.;
Спосіб приготування:
- Помістити нут, тахіні, часник, лимонний сік та чилі у блендер.
- Перебити до однорідної кремової маси.
- Поступово додавати рідину, поки хумус не набуде бажаної текстури.
- Спробувати на смак і при необхідності додати сіль або ще трохи чилі.
Як і з чим подавати
Хумус з чилі добре подавати як закуску з хлібом, тостами або овочевими паличками. Можна викладати його на тарілку у вигляді серця або розмазати ложкою для естетичної подачі, посипати оливковою олією, свіжою зеленню чи зернами граната. Паста добре поєднується з легкими салатами, запеченими овочами або як додаток до веганських сендвічів. Страва чудово підходить як для домашнього обіду, так і для святкового столу під час посту.