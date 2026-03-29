Хумус "з перчинкою": пікантна закуска навіть під час посту (відео)

Закуска виходить смачного та ситною

Наразі триває Великий піст, і цей період ідеально підходить для приготування легких, корисних і поживних страв, зокрема дерунів з грибами або різноманітних паст із бобових. Але сьогодні ми пропонуємо пікантний хумус з чилі – кремову закуску з консервованого нуту, яка легко готується і додає гостроти будь-якому столу. Для страви варто обирати якісний консервований нут без зайвих добавок та свіжий лимон, адже це впливає на смак і текстуру пасти. Додавання чилі можна регулювати за власними уподобаннями, а трохи рідини з нуту або вода допомагає отримати ідеальну кремову консистенцію, уникаючи типових помилок при перебиванні у блендері. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "katia_cooking_".

Як приготувати хумус з чилі

Інгредієнти:

нут консервований – 400 г;

тахіні (кунжутна паста) – 2 ст. л.;

часник – 1–2 зубчики;

сік лимона – 2–3 ст. л.;

чилі (свіжий або мелений) – за смаком;

сіль – за смаком;

вода або рідина з нуту – 6 ст. л.;

Спосіб приготування:

Помістити нут, тахіні, часник, лимонний сік та чилі у блендер. Перебити до однорідної кремової маси. Поступово додавати рідину, поки хумус не набуде бажаної текстури. Спробувати на смак і при необхідності додати сіль або ще трохи чилі.

Як і з чим подавати

Хумус з чилі добре подавати як закуску з хлібом, тостами або овочевими паличками. Можна викладати його на тарілку у вигляді серця або розмазати ложкою для естетичної подачі, посипати оливковою олією, свіжою зеленню чи зернами граната. Паста добре поєднується з легкими салатами, запеченими овочами або як додаток до веганських сендвічів. Страва чудово підходить як для домашнього обіду, так і для святкового столу під час посту.