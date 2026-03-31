Смачніше, ніж у магазині: як засолити червону рибу з апельсиновою цедрою

Не потрібно бути шеф-кухарем, щоб правильно засолити червону рибу

Зазвичай ми звикли купляти солону червону рибу в магазині, навіть не замислюючись, що її легко можна приготувати вдома. Насправді засолити рибу самостійно зовсім не складно.

Домашня солона червона риба виходить пружною, ніжною та рівномірно просоленою. Вона підходить для приготування бутербродів, салатів або як самостійна закуска до святкового чи повсякденного столу. Як смачно засолити червону рибу, показали на YouTube-каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Інгредієнти:

500 г філе червоної риби

500 мл води

1 ст. л. морської солі

2 ч. л. цукру

2 лаврових листи

4 горошини духмяного перцю

6 горошин чорного перцю

1/2 ч. л. зерен коріандру

2 гілочки кропу (можна використовувати сухий)

3 см цедри лимону чи апельсину

Спосіб приготування:

У воду додайте сіль, цукор, лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком та зерна коріандру. Доведіть суміш до кипіння, щоб сіль та цукор повністю розчинилися. Залиште маринад остигати. Наріжте рибу невеличкими кубиками (можна знімати зі шкірки або залишати на ній для кращої форми). У скляну баночку викладайте рибу шарами, перекладаючи її кропом. Додайте в банку два шматочки помитої апельсинової цедри без білої частини. Виловіть спеції з маринаду та покладіть їх у банку. Залийте рибу холодним розсолом так, щоб у банці не залишилося повітря. Закрийте банку та залиште при кімнатній температурі на 8–12 годин. Після витримки при кімнатній температурі приберіть рибу в холодильник.

Солону червону рибу можна зберігати в холодильнику від 5 до 7 днів.