Червона риба в новому форматі: хрумкі міні-слойки з ніжною начинкою (відео)

Смачна та апетитна закуска

Червона риба — це цінний і універсальний продукт, з якого готують стейки, пасту, салати, закуски та навіть шашлички на грилі. У скандинавській і середземноморській кухнях її часто поєднують із вершковими соусами, зеленню та нейтральними основами з тіста. Але сьогодні ми пропонуємо простий і ефектний варіант — міні-слойки з червоною рибою та крем-сиром, які підходять для святкового столу або фуршету. Для вдалої текстури важливо використовувати якісне слоєне тісто з високим вмістом масла та слабосолону рибу без надлишкової вологи, інакше начинка може "потекти" й розмочити основу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yana.lynnyk__".

Як приготувати слойки з червоною рибою

Інгредієнти:

готове слоєне тісто — 400 г;

червона риба (лосось, сьомга або форель) — 150 г;

свіжий огірок — 1 шт.;

кріп — кілька гілочок;

крем-сир — 150 г.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180 °C. Розкатати слоєне тісто за потреби та вирізати кружечки однакового розміру. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Випікати 18–20 хвилин до рум’яної та повітряної текстури. Дрібно нарізати червону рибу. Нарізати огірок маленькими кубиками та дрібно посікти кріп. Змішати рибу, огірок, зелень і крем-сир до однорідної маси. Готові слойки остудити, наповнити начинкою або акуратно розрізати й з’єднати з кремовою масою.

Як і з чим подавати

Міні-слойки найкраще подавати охолодженими або злегка теплими, виклавши їх на велике блюдо чи дошку для закусок. Для прикрашання підійде гілочка кропу, тонка скибка огірка або кілька крапель лимонного соку. Вони добре поєднуються з ігристими винами, легкими салатами або іншими холодними закусками. За бажанням крем-сир можна доповнити каперсами, лимонною цедрою або замінити частину риби слабосоленою фореллю чи копченим лососем.

Ця закуска поєднує простоту приготування з візуальною привабливістю та збалансованим смаком. Саме такі рецепти легко адаптуються під різні події й швидко стають універсальним рішенням для гостей.