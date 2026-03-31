Вкуснее, чем в магазине: как засолить красную рыбу с апельсиновой цедрой

Наталья Граковская
Засолить красную рыбу можно дома
Засолить красную рыбу можно дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не нужно быть шеф-поваром, чтобы правильно засолить красную рыбу

Обычно мы привыкли покупать соленую красную рыбу в магазине, даже не задумываясь, что ее можно легко приготовить дома. На самом деле засолить рыбу самостоятельно совсем не сложно.

Домашняя соленая красная рыба получается упругой, нежной и равномерно просоленной. Она подходит для приготовления бутербродов, салатов или как самостоятельная закуска к праздничному или повседневному столу. Как вкусно засолить красную рыбу, показали на YouTube-канале СЫТЫЙ СТОЛ — еда и рецепты.

Ингредиенты:

  • 500 г филе красной рыбы
  • 500 мл воды
  • 1 ст. л. морской соли
  • 2 ч. л. сахара
  • 2 лавровых листа
  • 4 горошины душистого перца
  • 6 горошин черного перца
  • 1/2 ч. л. зерен кориандра
  • 2 веточки укропа (можно использовать сухой)
  • 3 см цедры лимона или апельсина

Способ приготовления:

  1. В воду добавьте соль, сахар, лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком и зерна кориандра. Доведите смесь до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Оставьте маринад остывать.
  2. Нарежьте рыбу небольшими кубиками (можно снимать со шкурки или оставлять на ней для лучшей формы).
  3. В стеклянную баночку выкладывайте рыбу слоями, перекладывая ее укропом. Добавьте в банку два кусочка помытой апельсиновой цедры без белой части. Выловите специи из маринада и положите в банке.
  4. Залейте рыбу холодным рассолом так, чтобы в банке не осталось воздуха. Закройте банку и оставьте при комнатной температуре на 8–12 часов.
  5. После выдержки при комнатной температуре уберите рыбу в холодильник.

Соленую красную рыбу можно хранить в холодильнике от 5 до 7 дней.

