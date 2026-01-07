Намазка з червоної риби на сніданок: бюджетний рецепт

Закуски з червоної риби зазвичай асоціюються з високими цінами, але є спосіб поласувати делікатесом, не витрачаючи всі гроші світу

Смачні намазки для бутербродів не обов’язково мають бути дорогими. Раніше ми ділилися рецептом ароматної овочевої закуски, а тепер пропонуємо спробувати варіант із червоною рибою. Вона виходить дуже бюджетною, адже готується на основі хребта лосося, який коштує не так дорого.

Як зазначає "Добрі новини", процесс приготування цієї намазки не швидкий, проте результат того вартий.

Як приготувати намазку з хребта лосося

Поради щодо вибору інгредієнтів та їх якості

Замість лосося можна використовувати хребти форелі або навіть обрізки соленого оселедця. При купівлі хребта зверніть увагу на колір м’яса, воно має бути насичено-рожевим або помаранчевим. Якщо ви бачите сіруватий наліт, коричневі плями або занадто блідий (майже білий) колір — риба несвіжа. Обирайте хребти з товстою верхівкою, бо саме там зосереджено найбільше м’яса, яке легко знімається.

Інгредієнти:

хребет лосося приблизно 400-600 г

сіль 2 ст. л.

цукор 1 ч.л.

вершкове масло 100-150 г

імітація червоної ікри за бажанням 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Знімаємо м'ясо з хребта звичайною чайною ложкою, "зіскрібаючи" його вздовж кісток. Зважуємо отримане м'ясо. На кожні 200 г чистої риби додаємо приблизно 0,5 ст. л. солі та 0,5 ч. л. цукру та відправляємо в холодильник на 1,5-2 години. З’єднуємо рибу з вершковим маслом кіматної температури та перебиваємо блендером. Після цього за бажання додаємо імітовану ікру та перемішуємо.

Як і з чим подавати

Перед вживанням краще потримати намазку в холодильнику 2-3 години, щоб масло трохи застигло. Найкраще рибна закуска смакує на підсмаженому багеті або темному зерновому хлібі. Якщо плануєте пригостити намазкою гостей, відсадіть її за допомогою кондитерського мішка у тарталетки.