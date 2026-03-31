Рус

Так цвітну капусту ви ще не готували: ніхто не здогадається, що вона сира, але гості точно попросять рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Закуска з цвітної капусти
Закуска з цвітної капусти. Фото Колаж "Телеграфу"

Смачна закуска, яка готується за 5 хвилин

Цвітна капуста — це смачний і водночас корисний овоч, який легко вписується як у щоденне, так і у святкове меню. Зазвичай її варять, обсмажують або запікають, готуючи гарніри чи запіканки. Проте не всі знають, що цвітну капусту можна їсти й сирою — у вигляді легкої та хрумкої закуски.

У поєднанні з ароматним соусом із часнику, зелені та майонезу цвітна капуста виходить пікантною, соковитою та апетитною. Така закуска чудово підійде як до святкового столу, так і для швидкого перекусу, а також стане гарним доповненням до м’ясних і рибних страв. Рецептом поділилися на сторінці mariiam_foodblog в Instagram.

Інгредієнти:

  • Цвітна капуста — 1 середній качан
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Часник — 2–3 зубчики
  • Кріп — великий пучок
  • Сіль та чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Розберіть капусту на суцвіття. Для цієї закуски суцвіття мають бути дуже дрібними — буквально на один укус.
  2. Дрібно наріжте кріп, часник пропустіть через прес. Змішайте з майонезом.
  3. Змішайте капусту із соусом, додайте сіль та перець.

Не подавайте страву одразу. Дайте їй постояти в холодильнику 20–30 хвилин. За цей час капуста трохи зм'якне зовні, але залишиться хрумкою всередині.

Якщо хочете зробити закуску більш поживною, додайте до неї 50 г тертого твердого сиру. Прикрасити страву можна зернами граната або дрібно нарізаним червоним болгарським перцем.

Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Цвітна Капуста