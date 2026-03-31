Так цвітну капусту ви ще не готували: ніхто не здогадається, що вона сира, але гості точно попросять рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна закуска, яка готується за 5 хвилин
Цвітна капуста — це смачний і водночас корисний овоч, який легко вписується як у щоденне, так і у святкове меню. Зазвичай її варять, обсмажують або запікають, готуючи гарніри чи запіканки. Проте не всі знають, що цвітну капусту можна їсти й сирою — у вигляді легкої та хрумкої закуски.
У поєднанні з ароматним соусом із часнику, зелені та майонезу цвітна капуста виходить пікантною, соковитою та апетитною. Така закуска чудово підійде як до святкового столу, так і для швидкого перекусу, а також стане гарним доповненням до м’ясних і рибних страв. Рецептом поділилися на сторінці mariiam_foodblog в Instagram.
Інгредієнти:
- Цвітна капуста — 1 середній качан
- Майонез — 3–4 ст. л.
- Часник — 2–3 зубчики
- Кріп — великий пучок
- Сіль та чорний мелений перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Розберіть капусту на суцвіття. Для цієї закуски суцвіття мають бути дуже дрібними — буквально на один укус.
- Дрібно наріжте кріп, часник пропустіть через прес. Змішайте з майонезом.
- Змішайте капусту із соусом, додайте сіль та перець.
Не подавайте страву одразу. Дайте їй постояти в холодильнику 20–30 хвилин. За цей час капуста трохи зм'якне зовні, але залишиться хрумкою всередині.
Якщо хочете зробити закуску більш поживною, додайте до неї 50 г тертого твердого сиру. Прикрасити страву можна зернами граната або дрібно нарізаним червоним болгарським перцем.