Цвітна капуста по-новому: як приготувати соковитий стейк під зеленим соусом (відео)

Ця страва виходить ситною та смачною

Під час посту можна приготувати чимало різноманітних страв без м’яса, зокрема популярний паштет із грибів і квасолі або овочеві закуски. Але сьогодні пропонується легка й водночас оригінальна страва — стейк із цвітної капусти під зеленим соусом. Такий спосіб приготування овочів давно популярний у сучасній європейській кухні: капусту нарізають товстими скибками та запікають, щоб вона стала м’якою всередині й рум’яною зовні. Для найкращого результату варто обирати щільну білу головку цвітної капусти без темних плям, а різати її від середини — так "стейки" триматимуть форму і не розсипатимуться під час запікання. Рецептом із нами поділилися на Instagram-сторінці "dari.buuulvsk".

Як приготувати стейк з цвітної капусти

Інгредієнти:

цвітна капуста – 1 шт.;

мед – 1 ст. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений – за смаком;

пластівці чилі – за смаком;

часник сушений – 0,5 ч. л.;

Для соусу:

петрушка свіжа – 1 пучок;

базилік свіжий – кілька листків;

часник – 2 зубчики;

авокадо – 1 шт.;

лимонний сік – з 0,5 лимона;

оливкова олія – 2–3 ст. л.;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Вимити цвітну капусту, за бажанням замочити її у холодній воді на 30–40 хвилин, після чого добре обсушити. Нарізати капусту товстими скибками від середини, формуючи так звані "стейки", щоб суцвіття трималися разом. Викласти підготовлені шматки капусти на деко, застелене пергаментом. Змішати мед, оливкову олію, сушений часник, пластівці чилі, сіль і перець, після чого змастити отриманим маринадом кожен шматок капусти. Поставити деко в розігріту до 180 градусів духовку та запікати 15–20 хвилин до м’якості й легкої рум’яної скоринки. Приготувати соус, перебивши у блендері петрушку, базилік, часник, авокадо, лимонний сік, оливкову олію та сіль до однорідної кремової консистенції. Викласти зелений соус на тарілку та зверху розмістити запечений стейк із цвітної капусти.

Як і з чим подавати

Стейк із цвітної капусти найкраще подавати гарячим або теплим, виклавши його на шар ароматного зеленого соусу. Перед подачею страву можна прикрасити дрібно натертою цедрою лимона, свіжим базиліком або петрушкою. Така страва добре поєднується з легким овочевим салатом, запеченою картоплею або хрустким хлібом. Завдяки кремовому соусу з авокадо капуста стає ніжнішою на смак і перетворюється на повноцінну легку вечерю.

Стейк з цвітної капусти — простий спосіб перетворити звичайний овоч на цікаву та сучасну страву. Завдяки ароматному маринаду і ніжному зеленому соусу вона виходить насиченою на смак, але водночас легкою. Такий рецепт чудово підходить для пісного меню або легкої вечері. Зберігайте цю ідею, щоб урізноманітнити щоденний раціон.