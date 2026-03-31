Так цветную капусту вы еще не готовили: никто не догадается, что она сырая, но гости точно попросят рецепт

Вкусная закуска, которая готовится за 5 минут

Цветная капуста — это вкусный и в то же время полезный овощ, который легко вписывается как в ежедневное, так и в праздничное меню. Обычно ее варят, обжаривают или запекают, готовя гарниры или запеканки. Однако не все знают, что цветную капусту можно есть и сырой — в виде легкой и хрустящей закуски.

В сочетании с ароматным соусом из чеснока, зелени и майонеза цветная капуста получается пикантной, сочной и аппетитной. Такая закуска отлично подойдет как к праздничному столу, так и для быстрого перекуса, а также станет хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам. Рецептом поделились на странице mariiam_foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Цветная капуста — 1 средний кочан

Майонез — 3-4 ст. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Укроп – большой пучок

Соль и черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Разберите капусту на соцветия. Для этой закуски соцветия должны быть очень мелкими – буквально на один укус. Мелко нашинкуйте укроп, чеснок пропустите через пресс. Смешайте с майонезом. Смешайте капусту с соусом, добавьте соль и перец.

Не подавайте блюдо сразу. Дайте ему постоять в холодильнике 20–30 минут. За это время капуста немного смягчится снаружи, но останется хрустящей внутри.

Если хотите сделать закуску более питательной, добавьте в нее 50 г тертого твердого сыра. Украсить блюдо можно зернами граната или мелко нарезанным болгарским красным перцем.