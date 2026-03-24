Не смажені й не варені: незвичний спосіб приготувати яйця на сніданок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Всього три інгредієнти – і на столі ефектна страва
Навіть із таких звичних продуктів, як картопля та яйця, можна приготувати незвичну страву. Ми ділилися рецептом бутербродів з вареними яйцями в спеціях, а тепер пропонуємо спробувати приготувати яйця в картопляних кошиках. Це універсальна страва, що підійде і для ситного сніданку, і для обіду.
Рецептом поділилися у кулінарному блозі mydarr у Threads. Яйця в картопляних кошиках готуються нескладно і дуже швидко, якщо використовувати заздалегідь зварену картоплю в мундирі.
Інгредієнти:
- Моцарелла — 50-60 г
- Картопля варена в мундирі — 6 шт.
- Яйця — 6 шт.
- Вершкове масло розтоплене — 1 ст. л.
- Сіль та чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- У форму для мафінів викладіть натерту на великій тертці моцарелу.
- Зверху на сир викладіть картоплю. За допомогою склянки з пласким дном або товкача обережно роздушіть картоплю прямо у формі, щоб утворилася форма кошика.
- Змастіть картопляну основу розтопленим вершковим маслом.
- У кожен картопляний кошик обережно бийте по одному яйцю. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Поставте форму в духовку, розігріту до 180-200°C, на 10–15 хвилин.
Перед подачею на стіл обережно дістаньте кошики з форми, піддівши їх ножем або лопаткою. Готову страву посипте свіжою зеленню або полийте улюбленим соусом. Як доповнення до яєць у картопляних кошиках підійде салат зі свіжих овочів або соління.