Хрустящая корочка и сочная начинка: горячие бутерброды для ленивого завтрака (видео)

Наталья Граковская
Горячие бутерброды с колбасой и овощами
Горячие бутерброды с колбасой и овощами.

Всего 10 минут – и на столе ароматные бутерброды

Горячие бутерброды – идеальное блюдо на завтрак или для быстрого перекуса, когда нет времени на сложные рецепты. Они готовятся буквально за считанные минуты, а получаются всегда сытными и вкусными. К тому же состав начинки можно менять хоть ежедневно – в зависимости от того, какие продукты есть в холодильнике.

Мы предлагаем приготовить горячие бутерброды с колбасой, помидорами и сладким перцем. Они получаются сочными, ароматными и с аппетитной сырной корочкой. Рецептом поделились в блоге Instagram zhuravlina_cooki.

Ингредиенты:

  • колбаса — 150 г
  • помидор — 1 большой (или 3-4 шт. черри)
  • батон — 5-6 ломтиков
  • болгарский перец – 1 шт.
  • сыр твердый — 120-140 г
  • зелень (укроп и петрушка) по желанию
  • кетчуп
  • майонез
  • соль

Приготовление:

  1. Твердый сыр, колбасу, болгарский перец и помидор нарезать небольшими кубиками. Переложить в глубокую миску.
  2. Зелень мелко порезать, добавить в миску, всыпать соль, смесь зелени, добавить майонез и хорошо перемешать.
  3. Ломтики батона выложить на пергамент, смазать небольшим количеством кетчупа, сверху выложить начинку, посыпать натертым сыром. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.
