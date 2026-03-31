Хрустящая корочка и сочная начинка: горячие бутерброды для ленивого завтрака (видео)
Всего 10 минут – и на столе ароматные бутерброды
Горячие бутерброды – идеальное блюдо на завтрак или для быстрого перекуса, когда нет времени на сложные рецепты. Они готовятся буквально за считанные минуты, а получаются всегда сытными и вкусными. К тому же состав начинки можно менять хоть ежедневно – в зависимости от того, какие продукты есть в холодильнике.
Мы предлагаем приготовить горячие бутерброды с колбасой, помидорами и сладким перцем. Они получаются сочными, ароматными и с аппетитной сырной корочкой. Рецептом поделились в блоге Instagram zhuravlina_cooki.
Ингредиенты:
- колбаса — 150 г
- помидор — 1 большой (или 3-4 шт. черри)
- батон — 5-6 ломтиков
- болгарский перец – 1 шт.
- сыр твердый — 120-140 г
- зелень (укроп и петрушка) по желанию
- кетчуп
- майонез
- соль
Приготовление:
- Твердый сыр, колбасу, болгарский перец и помидор нарезать небольшими кубиками. Переложить в глубокую миску.
- Зелень мелко порезать, добавить в миску, всыпать соль, смесь зелени, добавить майонез и хорошо перемешать.
- Ломтики батона выложить на пергамент, смазать небольшим количеством кетчупа, сверху выложить начинку, посыпать натертым сыром. Выпекать в разогретой духовке при температуре 200 градусов 10-15 минут.