Не котлети, а шедевр: як приготувати з курячого філе (відео)

Апетитні курячі котлети з сиром

Господині купують куряче м'ясо через бюджетність та швидкістю його приготування. З курятини виходить смачний наваристий бульйон, мариновані крильця запікаються буквально 40 хвилин, а курячі котлети надзвичайно швидко смажаться.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом курячих котлеток з сиром, які так само готуються на раз-два. А опублікували рецепт на YouTube-каналі "Смачна сторінка".

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

сир твердий — 80 г;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

часник сушений — дрібка;

борошно — 1 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Куряче філе нарізати на маленькі шматочки.

2.Цибулю дрібно нарізати.

3.Сир натерти на тертці.

4.Змішати куряче філе, сир, цибулю та яйце.

5.Посолити, додати спеції, перемішати.

6.Додати борошно, перемішати.

7.Обсмажити котлетки на добре розігрітій з олією сковороді з обох боків до готовності.