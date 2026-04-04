Не котлеты, а шедевр: как приготовить из куриного филе (видео)

Мария Швец
Простое и вкусное блюдо. Фото 1000.menu

Аппетитные куриные котлеты с сыром

Хозяйки покупают куриное мясо из-за бюджетности и скорости его приготовления. Из курятины выходит вкусный наваристый бульон, маринованные крылышки запекаются буквально 40 минут, а куриные котлеты очень быстро жарятся.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом куриных котлеток с сыром, которые также готовятся на раз-два. А опубликовали рецепт на YouTube-канале "Вкусная страница".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;
  • сыр твердый – 80 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • чеснок сушеный — щепотка;
  • мука – 1 ст. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Куриное филе нарезать на маленькие кусочки.

2.Лук мелко нарезать.

3. Сыр натереть на терке.

4.Смешать куриное филе, сыр, лук и яйцо.

5.Посолить, добавить специи, перемешать.

6.Добавить муку, перемешать.

7.Обжарить котлетки на хорошо разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до готовности.

