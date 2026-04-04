Не котлеты, а шедевр: как приготовить из куриного филе (видео)
Аппетитные куриные котлеты с сыром
Хозяйки покупают куриное мясо из-за бюджетности и скорости его приготовления. Из курятины выходит вкусный наваристый бульон, маринованные крылышки запекаются буквально 40 минут, а куриные котлеты очень быстро жарятся.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом куриных котлеток с сыром, которые также готовятся на раз-два. А опубликовали рецепт на YouTube-канале "Вкусная страница".
Ингредиенты:
- куриное филе — 300 г;
- сыр твердый – 80 г;
- яйцо – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- чеснок сушеный — щепотка;
- мука – 1 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Куриное филе нарезать на маленькие кусочки.
2.Лук мелко нарезать.
3. Сыр натереть на терке.
4.Смешать куриное филе, сыр, лук и яйцо.
5.Посолить, добавить специи, перемешать.
6.Добавить муку, перемешать.
7.Обжарить котлетки на хорошо разогретой с маслом сковороде с обеих сторон до готовности.