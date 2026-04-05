Простий і смачний десерт з гарбуза та яблук: ви готуватимете його знову і знову (відео)

Десерт, від якого неможливо відмовитись

Страви з гарбуза досить популярні. Дехто додає шматочки цього овочу до картоплі та запікає зі спеціями. Інші готують смачні запіканки або ж кекси.

Сьогодні ми хочем запропонувати приготувати надзвичайно смачний десерт з яблук та гарбуза. Готується він елементарно, а його смак просто вражає. А поділилися ним на YouTube-каналі "Panna Lesia".

Як приготувати десерт з гарбуза та яблук

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г;

яблука — 550 г;

лимон — пара шматочків;

родзинки — 100 г (можна сухофрукти будь-які на свій смак);

кориця мелена — 1 ч. л.;

імбир — щіпка;

мед або цукор — за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Гарбуз нарізати шматочками, відварити.

2.Яблука почистити, вирізати серцевину.

3.Відрізати шматочок лимона, додати до яблук.

4.Яблука та лимон викласти до гарбуза.

5.Додати родзинки, корицю та імбир, перемішати, залишити тушкуватися на 10 хвилин, після чого ще раз перемішати.

6.Через пів години каструлю вимкнути, охолодити та можна куштувати.