Простой и вкусный десерт из тыквы и яблок: вы будете готовить его снова и снова (видео)
Десерт, от которого невозможно отказаться
Блюда из тыквы являются довольно популярными. Некоторые добавляют кусочки этого овоща в картофель и запекают со специями. Другие готовят вкусные запеканки или кексы.
Сегодня мы хотим предложить приготовить вкуснейший десерт из яблок и тыквы. Готовится он элементарно, а его вкус просто поражает. А поделились им на YouTube-канале "Panna Lesia".
Как приготовить десерт из тыквы и яблок
Ингредиенты:
- тыква – 400 г;
- яблоки — 550 г;
- лимон – пара кусочков;
- изюм — 100 г (можно сухофрукты любые по своему вкусу);
- корица молотая – 1 ч. л.;
- имбирь – щепотка;
- мед или сахар – по желанию;
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать кусочками, отварить.
2.Яблоки почистить, вырезать сердцевину.
3.Отрезать кусочек лимона, добавить в яблоки.
4.Яблоки и лимон выложить к тыкве.
5.Добавить изюм, корицу и имбирь, перемешать, оставить тушиться на 10 минут, после чего еще раз перемешать.
6. Через пол часа кастрюлю выключить, охладить и можно пробовать.