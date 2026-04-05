Простой и вкусный десерт из тыквы и яблок: вы будете готовить его снова и снова (видео)

Десерт, от которого невозможно отказаться

Блюда из тыквы являются довольно популярными. Некоторые добавляют кусочки этого овоща в картофель и запекают со специями. Другие готовят вкусные запеканки или кексы.

Сегодня мы хотим предложить приготовить вкуснейший десерт из яблок и тыквы. Готовится он элементарно, а его вкус просто поражает. А поделились им на YouTube-канале "Panna Lesia".

Как приготовить десерт из тыквы и яблок

Ингредиенты:

тыква – 400 г;

яблоки — 550 г;

лимон – пара кусочков;

изюм — 100 г (можно сухофрукты любые по своему вкусу);

корица молотая – 1 ч. л.;

имбирь – щепотка;

мед или сахар – по желанию;

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать кусочками, отварить.

2.Яблоки почистить, вырезать сердцевину.

3.Отрезать кусочек лимона, добавить в яблоки.

4.Яблоки и лимон выложить к тыкве.

5.Добавить изюм, корицу и имбирь, перемешать, оставить тушиться на 10 минут, после чего еще раз перемешать.

6. Через пол часа кастрюлю выключить, охладить и можно пробовать.