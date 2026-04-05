10 хвилин і готово: рецепт простої закуски з баклажанами (відео)

Ідеальна закуска для будь-якого випадку

З баклажанів господині готують різноманітні смачні страви. Хтось готує запіканки з цим овочем, інші запікають човниками, ще хтось — надає перевагу рагу.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї страви з баклажанів, яку точно оцінять близькі. Йдеться про рулетики з цього овочу, інформують на Instagram-сторінці "recept_dny_y_tanya_akopyan".

Як приготувати рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

баклажан – 1-2 шт.;

сіль;

олія для смаження;

Начинка:

плавлений сир;

майонез;

часник;

спеції;

варені яйця;

помідор;

Спосіб приготування:

1.Баклажани помити, нарізати слайсами, посолити та залишити на 15 хвилин.

2.Овочі обмити від солі, обсушити паперовими рушниками.

3.Обсмажити баклажани з обох боків до золотистості.

4.Сир натерти на дрібній тертці.

5.Яйця натерти на дрібній тертці.

6.Часник вичавити через прес.

7.Змішати ці інгредієнти, додати майонез, перемішати.

8.Викласти на баклажани начинку, додати шматочок помідора, загорнути у рулет та можна куштувати.