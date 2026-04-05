10 минут и готово: рецепт простой закуски с баклажанами (видео)

Идеальная закуска для любого случая

Из баклажанов хозяйки готовят разнообразные вкусные блюда. Кто-то готовит запеканки с этим овощем, другие запекают челноками, еще кто-то — предпочитает рагу.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одного блюда из баклажанов, которое точно оценят близкие. Речь идет о рулетиках из этого овоща, информируют на Instagram-странице "recept_dny_y_tanya_akopyan".

Как приготовить рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

баклажан – 1-2 шт.;

соль;

масло для жарки;

Начинка:

плавленый сыр;

майонез;

чеснок;

специи;

вареные яйца;

помидор;

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, нарезать слайсами, посолить и оставить на 15 минут.

2.Овощи обмыть от соли, обсушить бумажными полотенцами.

3.Обжарить баклажаны с обеих сторон до золотистости.

4. Сыр натереть на мелкой терке.

5.Яйца натереть на мелкой терке.

6.Чеснок выжать через пресс.

7.Смешать эти ингредиенты, добавить майонез, перемешать.

8. Выложить на баклажаны начинку, добавить кусочек помидора, завернуть в рулет и можно пробовать.