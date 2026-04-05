Олівʼє і поруч не стояв! Новий салат на свята – смачний і простий у приготуванні

Чудовий варіант страви для швидкого обіду або святкового столу

Салати — це універсальна страва, яку легко адаптувати під будь-який смак і нагоду. Вони можуть бути легкими або ситними, простими чи більш вишуканими. Ми розповідали, як приготувати вітамінний весняний салат з редискою, а тепер пропонуємо рецепт більш поживної страви — салату "Лапша". Готується він з яєць, курячого м'яса та кукурудзи. Пікантності страві додає маринована цибуля.

Салат "Лапша" можна подавати одразу після приготування або дати трохи настоятися для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на сторінці в Instagram an.cookbook.

Інгредієнти:

Копчене або варене куряче філе — 230 г

Кукурудза консервована — 220 г

Цибуля — 1 шт.

Оцет — 20 мл

Цукор — 1 ст. л.

Окріп

Яйця — 4 шт.

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Майонез — 3-4 ст. л.

Етапи приготування: