Олівʼє і поруч не стояв! Новий салат на свята – смачний і простий у приготуванні
Чудовий варіант страви для швидкого обіду або святкового столу
Салати — це універсальна страва, яку легко адаптувати під будь-який смак і нагоду. Вони можуть бути легкими або ситними, простими чи більш вишуканими. Ми розповідали, як приготувати вітамінний весняний салат з редискою, а тепер пропонуємо рецепт більш поживної страви — салату "Лапша". Готується він з яєць, курячого м'яса та кукурудзи. Пікантності страві додає маринована цибуля.
Салат "Лапша" можна подавати одразу після приготування або дати трохи настоятися для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на сторінці в Instagram an.cookbook.
Інгредієнти:
- Копчене або варене куряче філе — 230 г
- Кукурудза консервована — 220 г
- Цибуля — 1 шт.
- Оцет — 20 мл
- Цукор — 1 ст. л.
- Окріп
- Яйця — 4 шт.
- Сіль, чорний мелений перець — за смаком
- Майонез — 3-4 ст. л.
Етапи приготування:
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Змішуємо з цукром, оцтом і заливаємо окропом так, щоб він повністю покрив овоч. Залишаємо на 10-15 хвилин маринуватися.
- Яйця збиваємо з дрібкою солі та перцю. Смажимо на добре розігрітій сковорідці яєчні млинці. Коли млинці охолонуть, згортаємо їх щільним рулетом і нарізаємо тонкою соломкою.
- Копчене філе нарізаємо довгою тонкою соломкою.
- У глибокій мисці поєднуємо курку, кукурудзу, віджату цибулю та яєчну "локшину". Заправляємо майонезом та перемішуємо.