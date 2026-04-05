Олівʼє і поруч не стояв! Новий салат на свята – смачний і простий у приготуванні

Наталя Граковська
Салат з курячого філе та яєчних млинців
Салат з курячого філе та яєчних млинців. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чудовий варіант страви для швидкого обіду або святкового столу

Салати — це універсальна страва, яку легко адаптувати під будь-який смак і нагоду. Вони можуть бути легкими або ситними, простими чи більш вишуканими. Ми розповідали, як приготувати вітамінний весняний салат з редискою, а тепер пропонуємо рецепт більш поживної страви — салату "Лапша". Готується він з яєць, курячого м'яса та кукурудзи. Пікантності страві додає маринована цибуля.

Салат "Лапша" можна подавати одразу після приготування або дати трохи настоятися для більш насиченого смаку. Рецептом з нами поділилися на сторінці в Instagram an.cookbook.

Інгредієнти:

  • Копчене або варене куряче філе — 230 г
  • Кукурудза консервована — 220 г
  • Цибуля — 1 шт.
  • Оцет — 20 мл
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Окріп
  • Яйця — 4 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець — за смаком
  • Майонез — 3-4 ст. л.

Етапи приготування:

  1. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями. Змішуємо з цукром, оцтом і заливаємо окропом так, щоб він повністю покрив овоч. Залишаємо на 10-15 хвилин маринуватися.
  2. Яйця збиваємо з дрібкою солі та перцю. Смажимо на добре розігрітій сковорідці яєчні млинці. Коли млинці охолонуть, згортаємо їх щільним рулетом і нарізаємо тонкою соломкою.
  3. Копчене філе нарізаємо довгою тонкою соломкою.
  4. У глибокій мисці поєднуємо курку, кукурудзу, віджату цибулю та яєчну "локшину". Заправляємо майонезом та перемішуємо.
