Оливье и рядом не стоял! Новый салат на праздники – вкусный и простой в приготовлении
Прекрасный вариант блюда для быстрого обеда или праздничного стола
Салаты — это универсальное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус и случай. Они могут быть легкими или сытными, простыми или более изысканными. Мы рассказывали, как приготовить витаминный весенний салат с редиской, а теперь предлагаем рецепт более питательного блюда – салата "Лапша". Готовится он из яиц, куриного мяса и кукурузы. Пикантности блюду добавляет маринованный лук.
Салат "Лапша" можно подавать сразу после приготовления или дать немного настояться для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на странице в Instagram an.cookbook.
Ингредиенты:
- Копченое или вареное куриное филе — 230 г
- Кукуруза консервированная — 220 г
- Лук – 1 шт.
- Уксус — 20 мл
- Сахар – 1 ст. л.
- Кипяток
- Яйца – 4 шт.
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
- Майонез – 3-4 ст. л.
Этапы приготовления:
- Лук нарезаем тонкими полукольцами. Смешиваем с сахаром, уксусом и заливаем кипятком так, чтобы он полностью покрыл овощ. Оставляем на 10-15 минут мариноваться.
- Яйца взбиваем со щепоткой соли и перца. Жарим на хорошо разогретой сковороде яичные блинчики. Когда блинчики остынут, сворачиваем их плотным рулетом и нарезаем тонкой соломкой.
- Копченое филе нарезаем длинной тонкой соломкой.
- В глубокой миске соединяем курицу, кукурузу, отжатый лук и яичную "лапшу". Заправляем майонезом и перемешиваем.