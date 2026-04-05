Оливье и рядом не стоял! Новый салат на праздники – вкусный и простой в приготовлении

Наталья Граковская
Салат из куриного филе и яичных блинов
Салат из куриного филе и яичных блинов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Прекрасный вариант блюда для быстрого обеда или праздничного стола

Салаты — это универсальное блюдо, которое легко адаптировать под любой вкус и случай. Они могут быть легкими или сытными, простыми или более изысканными. Мы рассказывали, как приготовить витаминный весенний салат с редиской, а теперь предлагаем рецепт более питательного блюда – салата "Лапша". Готовится он из яиц, куриного мяса и кукурузы. Пикантности блюду добавляет маринованный лук.

Салат "Лапша" можно подавать сразу после приготовления или дать немного настояться для более насыщенного вкуса. Рецептом с нами поделились на странице в Instagram an.cookbook.

Ингредиенты:

  • Копченое или вареное куриное филе — 230 г
  • Кукуруза консервированная — 220 г
  • Лук – 1 шт.
  • Уксус — 20 мл
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Кипяток
  • Яйца – 4 шт.
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу
  • Майонез – 3-4 ст. л.

Этапы приготовления:

  1. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Смешиваем с сахаром, уксусом и заливаем кипятком так, чтобы он полностью покрыл овощ. Оставляем на 10-15 минут мариноваться.
  2. Яйца взбиваем со щепоткой соли и перца. Жарим на хорошо разогретой сковороде яичные блинчики. Когда блинчики остынут, сворачиваем их плотным рулетом и нарезаем тонкой соломкой.
  3. Копченое филе нарезаем длинной тонкой соломкой.
  4. В глубокой миске соединяем курицу, кукурузу, отжатый лук и яичную "лапшу". Заправляем майонезом и перемешиваем.
