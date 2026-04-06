Рус

Простіше не буває: оладки з двох інгредієнтів, які завжди вдаються (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Простий та смачний сніданок
Простий та смачний сніданок.

Оладки для бездоганного сніданку

Варіантів смачних сніданків існує безліч: різні види каш, пухкі омлети, яєчні млинці чи гарячі бутерброди. Ще одним смачним сніданком нашвидкуруч можуть стати пухкі оладки.

За рецептом, який ми сьогодні пропонуємо, ви приготуєте їх всього з двох інгредієнтів. А опублікували його на Instagram-сторінці "katyamull".

Як приготувати пухкі оладки

Інгредієнти:

  • 300 мл теплого кефіру;
  • 180 г борошна;
  • 1/2 ч.л соди;
  • цукор — за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Кефір підігріти до теплого.
  2. Додати до нього соду, перемішати.
  3. Додати борошно та цукор, перемішати, залишити на 10 хвилин.
  4. Викласти тісто ложкою на добре розігріту сковорідку.
  5. Смажити на невеликому вогні під закритою кришкою з обох боків до золотистості.
  6. Ці оладки можна приготувати солоними, не додаючи цукор. Тоді їх смачно їсти з крем-сиром та рибою.
Теги:
#Сніданок #Оладки #Готуємо вдома