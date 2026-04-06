Простіше не буває: оладки з двох інгредієнтів, які завжди вдаються (відео)
Оладки для бездоганного сніданку
Варіантів смачних сніданків існує безліч: різні види каш, пухкі омлети, яєчні млинці чи гарячі бутерброди. Ще одним смачним сніданком нашвидкуруч можуть стати пухкі оладки.
За рецептом, який ми сьогодні пропонуємо, ви приготуєте їх всього з двох інгредієнтів. А опублікували його на Instagram-сторінці "katyamull".
Як приготувати пухкі оладки
Інгредієнти:
- 300 мл теплого кефіру;
- 180 г борошна;
- 1/2 ч.л соди;
- цукор — за смаком;
Спосіб приготування:
- Кефір підігріти до теплого.
- Додати до нього соду, перемішати.
- Додати борошно та цукор, перемішати, залишити на 10 хвилин.
- Викласти тісто ложкою на добре розігріту сковорідку.
- Смажити на невеликому вогні під закритою кришкою з обох боків до золотистості.
- Ці оладки можна приготувати солоними, не додаючи цукор. Тоді їх смачно їсти з крем-сиром та рибою.