Проще не бывает: оладьи из двух ингредиентов, которые всегда удаются (видео)
Оладьи для безупречного завтрака
Вариантов вкусных завтраков существует множество: разные виды каш, пышные омлеты, яичные блины или горячие бутерброды. Еще одним вкусным завтраком на скорую руку могут стать пышные оладьи.
По рецепту, который мы сегодня предлагаем, вы приготовите их всего из двух ингредиентов. А опубликовали его на Instagram-странице "katyamull".
Как приготовить пышные оладьи
Ингредиенты:
- 300 мл теплого кефира;
- 180 г муки;
- 1/2 ч.л соды;
- сахар – по вкусу;
Способ приготовления:
- Кефир подогреть до теплого.
- Добавить к нему соду, перемешать.
- Добавить муку и сахар, перемешать, оставить на 10 минут.
- Выложить тесто ложкой на хорошо разогретую сковороду.
- Жарить на небольшом огне под закрытой крышкой по бокам до золотистости.
- Эти оладьи можно приготовить солеными, не добавляя сахар. Тогда их вкусно есть с кремом-сыром и рыбой.