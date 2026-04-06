Масло 82% подешевело на 54 грн: самое время готовить сдобную паску (видео)

В предпасхальный период спрос на качественные ингредиенты для сдобной выпечки традиционно растет.

Именно сейчас сети супермаркетов предлагают выгодные акции, позволяющие существенно сэкономить на подготовке к празднику. В частности, в "Сильпо" продолжается выгодное предложение на один из ключевых продуктов для паски — сливочное масло. Это отличный случай не только приобрести качественный ингредиент по сниженной цене, но и приготовить настоящую сдобную паску с насыщенным вкусом.

Так, со 2 по 8 апреля 2026 года (акция действует еще ограниченное время) во всех магазинах сети "Сильпо" доступно сладкосливочное масло "Яготинское" экстра 82,5% со скидкой 41%. Вместо обычной цены 134 грн. продукт можно приобрести за 79,99 грн. Высокий процент жирности делает это масло идеальным для сдобной выпечки: именно оно отвечает за нежную текстуру, аромат и "волокнистость" паски.

При выборе масла для паски следует обращать внимание на жирность не менее 82%. Продукты с более низким показателем или спреды могут ухудшить структуру теста — оно будет менее пышным и быстрее черстветь. Качественное сливочное масло имеет равномерный светло-желтый цвет и приятный сливочный аромат без посторонних запахов. Рецептом вкусности с нами поделились на instagram-странице "irina_kozachuk_".

Как приготовить пышную паску

Ингредиенты:

мука — 1,3-1,5 кг;

молоко — 750 мл;

сливочное масло 82,5% — 300 г;

сахар — 400 г;

прессованные дрожжи — 50 г;

желтки – 10 шт.;

яйца — 2 шт.;

изюм и цукаты — 400 г;

коньяк — 50 мл;

цедра апельсина — из 1 шт.;

ваниль – по вкусу.

Способ приготовления:

Подогреть часть молока до температуры около 30°C, добавить дрожжи, сахар и часть муки, перемешать и оставить в теплом месте на 30 минут. Взбить яйца и желтки с сахаром в пышную массу. Добавить к опаре оставшееся молоко, яичную смесь, муку, сухофрукты, цедру, ваниль и коньяк, перемешать. Влить растопленное сливочное масло и замесить мягкое тесто, слегка прилипающее к рукам. Вымешивать тесто не менее 20 минут до эластичности, накрыть и оставить в теплом месте для увеличения объема в 2-3 раза. Выложить тесто в формы на треть объема, дать подойти почти к краю. Выпекать при температуре 170°C примерно 40–45 минут до готовности. Во время приготовления важно не перегреть молоко – это может снизить активность дрожжей. Также не стоит перегружать тесто мукой: слишком тугое тесто даст плотную, "забитую" текстуру. Для разнообразия изюм можно заменить на вяленую клюкву или курагу, а коньяк — на апельсиновый сок или ромовую эссенцию.

Как и с чем подавать

Паску традиционно подают как самостоятельную праздничную выпечку, дополняя ее белковой глазурью или сахарной пудрой. Для декора используют цукаты, орехи или цветную посыпку. Она отлично сочетается с чаем, кофе или молоком. Также паску можно подавать со сливочным сыром или домашним вареньем, что подчеркнет ее сдобный вкус.

Благодаря акционным предложениям качественные ингредиенты становятся доступнее, а домашняя выпечка еще приятнее. Именно сейчас удачный момент подготовиться к празднику и испечь ароматную паску, которая станет украшением пасхального стола.