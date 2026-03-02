Рус

Чайний розсіл для оселедця: простий спосіб зробити рибу неперевершеною

Наталя Граковська
Маринований оселедець
Маринований оселедець. Фото Колаж "Телеграфу"

Смачний і ніжний оселедець легко замаринувати вдома

Маринований оселедець можна купити майже в будь-якому магазині. Проте іноді складно вгадати, яким буде смак. Риба може виявитися пересоленою або занадто м’якою. Тому краще маринувати її самостійно. За цим рецептом оселедець виходить саме таким, як треба — малосолоним, ніжним і пружним.

Щоб шматочки риби не розвалювалися, до маринаду треба додати чорний чай. Завдяки танінам чай "дубить" волокна риби, тому навіть після тривалого маринування філе не розвалюється, не стає кашоподібним, а залишається пружним і щільним, ніби злегка підкопченим. Саме цей простий кулінарний прийом допомагає отримати ідеальну текстуру без зайвих зусиль.

Як замаринувати оселедець

Інгредієнти:

  • Свіжоморожений оселедець — 1 шт.
  • Вода — 300 мл
  • Чорний чай — 1 ст. л. або 2 пакетики
  • Сіль — 1 ст. л.
  • Цукор — дрібка
  • Лавровий лист — 2 шт.
  • Духмяний перець горошком — 6 шт.
  • Чорний перець горошком — 5 шт.

За цим же рецептом можна маринувати скумбрію. Якщо ви любите мариновану рибу з легкою кислинкою, додайте в холодний маринад 1 ст. л. яблучного оцту. Крім того, у банку до риби можна додати нарізану кільцями червону цибулю.

Спосіб приготування:

  1. Розморозьте оселедець, почистіть від нутрощів, зніміть шкірку та видаліть хребет. Отримане філе наріжте шматочками завтовшки 1,5–2 см.
  2. У сотейник налийте воду, додайте чай, сіль, цукор та всі спеції. Доведіть до кипіння та проваріть 1-2 хвилини. Залиште охолонути до кімнатної температури.
  3. Щільно викладіть шматочки риби в чисту скляну банку. Залийте холодним маринадом так, щоб він повністю покрив рибу. Закрийте кришкою і відправте в холодильник на 24 години.
