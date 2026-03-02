Чайний розсіл для оселедця: простий спосіб зробити рибу неперевершеною

Смачний і ніжний оселедець легко замаринувати вдома

Маринований оселедець можна купити майже в будь-якому магазині. Проте іноді складно вгадати, яким буде смак. Риба може виявитися пересоленою або занадто м’якою. Тому краще маринувати її самостійно. За цим рецептом оселедець виходить саме таким, як треба — малосолоним, ніжним і пружним.

Щоб шматочки риби не розвалювалися, до маринаду треба додати чорний чай. Завдяки танінам чай "дубить" волокна риби, тому навіть після тривалого маринування філе не розвалюється, не стає кашоподібним, а залишається пружним і щільним, ніби злегка підкопченим. Саме цей простий кулінарний прийом допомагає отримати ідеальну текстуру без зайвих зусиль.

Як замаринувати оселедець

Інгредієнти:

Свіжоморожений оселедець — 1 шт.

Вода — 300 мл

Чорний чай — 1 ст. л. або 2 пакетики

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — дрібка

Лавровий лист — 2 шт.

Духмяний перець горошком — 6 шт.

Чорний перець горошком — 5 шт.

За цим же рецептом можна маринувати скумбрію. Якщо ви любите мариновану рибу з легкою кислинкою, додайте в холодний маринад 1 ст. л. яблучного оцту. Крім того, у банку до риби можна додати нарізану кільцями червону цибулю.

Спосіб приготування: