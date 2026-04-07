Сельдь по-новому: пикантная закуска, которую захочется готовить снова (видео)

Сельдь – это популярная морская рыба, которую ценят за насыщенный вкус и доступность, а также за универсальность в приготовлении.

Ее солят, маринуют, добавляют в салаты или подают как самостоятельную закуску, в частности в томатном соусе или с пряными специями. Такая рыба давно стала частью кулинарных традиций во многих странах Европы, включая украинскую кухню. А сегодня предлагается простой и одновременно удачный вариант – пикантная намазка из сельди, которая идеально подходит для ежедневного стола или праздничной подачи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " inna.delights ".

Для приготовления важно выбрать качественную сельдь: филе должно быть плотным, без резкого запаха и излишней солености. Если рыба слишком соленая, ее следует предварительно вымочить в холодной воде или молоке. Огурцы лучше брать хрустящие, без чрезмерной кислоты, а горчицу – комбинировать: дижонская придаст мягкости, а классическая – остроты. Лук не следует передерживать в кипятке, иначе он потеряет текстуру; оптимальное время – до 10 минут. По желанию можно добавить вареное яйцо или немного сливочного сыра – это сделает намазку более нежной.

Как приготовить намазку из сельди

Ингредиенты:

сельдь слабосоленая — 2 филе;

лук репчатый – 1 шт.;

огурец соленый — 1-2 шт.;

горчица дижонская – 1 ч. л.;

горчица классическая – 1 ч. л.;

уксус яблочный – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

кипяток – 100 мл;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать полукольцами лук, добавить соль, сахар и яблочный уксус. Залить лук кипятком и оставить на 10 минут для маринования. Нарезать сельдь и соленые огурцы мелкими кубиками. Слить жидкость из лука и добавить его в сельдь вместе с огурцами. Добавить оба вида горчицы и измельченную зелень, тщательно перемешать. Охладите закуску в холодильнике 10–15 минут перед подачей.

Как и с чем подавать

Закуску из сельди лучше всего подавать на подсушенных ломтиках ржаного или белого хлеба, тостах или гренках. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, свежей зеленью и легкими овощными салатами. Для подачи можно украсить укропом, зеленым луком или кольцами маринованного лука. Также закуску удобно использовать как намазку для бутербродов или тарталеток.

Этот простой рецепт позволяет по-новому взглянуть на привычную сельдь и создать сбалансированную по вкусу закуску без сложных ингредиентов. Благодаря удачному сочетанию соленого, кислого и пикантного вкусов блюдо получается универсальным и уместным как в будни, так и на праздничном столе.