Королівська подача звичайних продуктів! Салат "Великоднє яйце" — на святі зникає першим, навіть хліб не встигають дорізати

Дізнайтесь, як приготувати ефектний салат, який замінить звичне олів’є

Великдень — це свято, яке асоціюється з родинним теплом та особливими кулінарними традиціями. У цей день хочеться поставити на стіл щось по-справжньому вишукане, що не лише наситить гостей, а й подарує візуальну насолоду. Саме таким є салат "Великоднє яйце". В страві поєднуюється куряча шинка, обсмажені печериці, свіжий огірок, яйця та картопля. Завдяки цьому салат виходить збалансованим.

Головна перевага цього рецепта — його ефектна подача. Салат викладається шарами, а фінальний декор з яєць і мікрозелені перетворює звичайну закуску на символ свята. Рецептом поділилася кулінарна блогерка yummy.lera на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

400 г вареної картоплі

400 г курячої шинки

400 г печериць

300 г свіжого огірка

1 фіолетова цибуля

5 варених яєць

Для маринаду та заправки:

3 ст. л. лимонного соку (2 для цибулі + 1 для соусу)

1/3 ч. л. солі (для цибулі)

250 г густого натурального йогурту

10 г гірчиці

Етапи приготування

1. Наріжте фіолетову цибулю тонкими півкільцями. Додайте 2 ст. л. лимонного соку та сіль. Перемішайте і залиште на 15 хвилин, щоб прибрати зайву гіркоту.

2. Печериці наріжте кубиками. Обсмажте їх на сухій сковорідці до повного випаровування вологи. Після цього додайте краплю олії та смажте до золотистого кольору.

3. Викладайте інгредієнти у прозору овальну форму шарами:

1 шар: Натерта картопля (трохи посоліть і змастіть йогуртовим соусом).

2 шар: Куряча шинка, нарізана кубиками + соус.

3 шар: Обсмажені гриби, а зверху — відтиснута від маринаду цибуля.

4 шар: Свіжий огірок, нарізаний дрібними кубиками+ шар соусу.

4. Розділіть білки та жовтки варених яєць. Натріть їх окремо на дрібній тертці. Вкрийте білком всю поверхню салату, а в центрі сформуйте коло або овал із жовтка.

5. Для свіжого вигляду прикрасьте краї салату мікрозеленню безпосередньо перед подачею на стіл.