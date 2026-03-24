Свинина якраз на знижці: як приготувати домашню шинку до великоднього кошика

Надзвичайно смачна страва

Незабаром Великдень, і традиційно до святкового кошика кладуть крашанки, паску та інші символічні страви. Але цього року кошик можна зробити ще багатшим і смачнішим — додавши домашню соковиту шинку, приготовану з свинячого окосту без кістки.

Щоб шинка вийшла ідеальною, варто обирати рівномірний шматок м’яса без плям і пошкоджень, а приправи підбирати за смаком, додаючи трохи часнику, паприки або коріандру для насиченого аромату. Можна експериментувати: частину спецій замінити улюбленими травами або додати легку гостроту, щоб страва стала більш індивідуальною і відповідала смаковим вподобанням. Домашня шинка має залишатися ніжною і соковитою, а низька температура випікання допомагає зберегти текстуру м’яса та глибину смаку. Рецептом смакоти з нами поділилися на threads-сторінці "movchan_anastasiya".

Як приготувати домашню шинку

Інгредієнти:

свинячий окіст без кістки – 1 кг;

сіль харчова – 10 г;

сіль нітритна – 10 г;

сушений часник – 0,5 ч.л;

солодка паприка – 1 ч.л;

приправа до м’яса (універсальна) – 0,5 ч.л;

чорний перець – 0,5 ч.л;

коріандр – 0,5 ч.л;

Спосіб приготування:

М’ясо укласти на харчову плівку та з усіх боків натерти сумішшю звичайної та нітритної солі. Загорнути м’ясо у 6–7 шарів харчової плівки і прибрати в холодильник на 7 днів. Через тиждень дістати м’ясо та рівномірно обмазати спеціями з усіх боків. Випікати у духовці 3 години при температурі 90° на пергаменті до готовності.

Як і з чим подавати

Домашню шинку нарізати тонкими скибками та додати до великоднього кошика або подавати як святкову закуску. Вона добре поєднується з домашнім хлібом, маринованими овочами, свіжою зеленню та легкими соусами на основі сметани або гірчиці. Прикрасити страву можна гілочками петрушки, кропу або яскравими кільцями перцю, щоб кошик виглядав святково і апетитно. Ця шинка стане справжньою родзинкою столу, додаючи смаку та святкового настрою.