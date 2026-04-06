Королевская подача обычных продуктов! Салат "Пасхальное яйцо" — на празднике исчезает первым, даже хлеб не успевают дорезать

Узнайте, как приготовить эффектный салат, который заменит привычный "Оливье"

Пасха — это праздник, который ассоциируется с семейным теплом и особыми кулинарными традициями. В этот день хочется поставить на стол что-то по-настоящему изысканное, что не только насытит гостей, но и подарит визуальное наслаждение. Именно таким является салат "Пасхальное яйцо". В блюде сочетаются куриная ветчина, обжаренные шампиньоны, свежий огурец, яйца и картофель. Благодаря этому салат получается сбалансированным.

Главное преимущество этого рецепта — его эффектная подача. Салат выкладывается слоями, а финальный декор из яиц и микрозелени превращает обычную закуску в символ праздника. Рецептом поделилась кулинарный блогер yummy.lera на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

400 г вареного картофеля

400 г куриной ветчины

400 г шампиньонов

300 г свежего огурца

1 фиолетовая луковица

5 вареных яиц

Для маринада и заправки:

3 ст. л. лимонного сока (2 для лука + 1 для соуса)

1/3 ч. л. соли (для лука)

250 г густого натурального йогурта

10 г горчицы

Этапы приготовления

1. Нарежьте фиолетовый лук тонкими полукольцами. Добавьте 2 ст. л. лимонного сока и соль. Перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы убрать лишнюю горечь.

2. Шампиньоны нарежьте кубиками. Обжарьте их на сухой сковороде до полного испарения влаги. Затем добавьте каплю масла и жарьте до золотистого цвета.

3. Выкладывайте ингредиенты в прозрачную овальную форму слоями:

1 слой: Натертый картофель (немного посолите и смажьте йогуртовым соусом).

2 слой: Куриная ветчина, нарезанная кубиками + соус.

3 слой: Обжаренные грибы, а сверху – отжатый от маринада лук.

4 слой: Свежий огурец, нарезанный маленькими кубиками + слой соуса.

4. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно на мелкой терке. Покройте белком всю поверхность салата, а в центре сформируйте круг или овал из желтка.

5. Для свежего вида украсьте края салата микрозеленью непосредственно перед подачей на стол.