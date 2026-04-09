Гості думають, що це справжні яйця! Великодні тістечка, які в одну мить розлітаються зі столу (відео)
Ефектний десерт стане зіркою святкового столу
До Великодня можна готувати не лише традиційну випічку, а й оригінальні та ефектні десерти. Чудовою ідеєю стане тематичний десерт, який одразу приверне увагу гостей і прикрасить святковий стіл. Тістечка "Великодні" виглядають як справжні яйця, але всередині у них ніжний крем і хрустка основа, що робить їх дуже смачними.
Готуються ці тістечка на основі пісочного тіста з вершковим кремом. Легка лимонна нотка додає свіжості, а половинки персиків або абрикосів створюють ефект "жовтка", завдяки чому десерт виглядає по-справжньому святково та апетитно. Рецептом поділилися на YouTube-каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.
Інгредієнти
Тісто:
- 120 г борошна
- 30 г меленого мигдалю
- 1,5 ст.л. цукрової пудри
- 70 г вершкового масла
- 1 жовток
- 1 дрібка солі
- 1 ч.л. ванільного екстракту (за бажанням)
Начинка та декор:
- 300 г крем-сиру
- 100 мл вершків
- 2 ст.л. цукрової пудри
- Цедра лимону
- 1 ч.л. соку лимона
- 5-6 половинок персика або абрикоса
- Фісташка для декору
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти для тіста до стану крихти. Щоб зібрати тісто в кулю, додайте 1–2 столові ложки крижаної води. Замішуйте дуже швидко — пісочне тісто не любить довгого контакту з руками.
- Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 20 хвилин.
- Розділіть тісто на 6 частин. Розкачайте кожну частину тонким шаром між двома листами пергаменту.
- Викладіть тісто у форми, формуючи стінки та поставте у холодильник для стабілізації на 5-10 хвилин.
- Перед випіканням зробіть у тісті проколи виделкою по всьому дну. Випікайте у розігрітій до 220°C духовці протягом 5–7 хвилин.
- Збийте міксером крем-сир, жирні вершки, цукрову пудру та цедру лимона. Наприкінці додайте столову ложку лимонного соку.
- У кожну холодну тарталетку викладіть по ложці крему та розрівняйте його. Для імітації "жовтка" покладіть зверху половинку консервованого персика або абрикоса.