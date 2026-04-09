Гості думають, що це справжні яйця! Великодні тістечка, які в одну мить розлітаються зі столу (відео)

Наталя Граковська
Автор
Тістечка "Великодні"
Тістечка "Великодні". Фото Скріншот YouTube

Ефектний десерт стане зіркою святкового столу

До Великодня можна готувати не лише традиційну випічку, а й оригінальні та ефектні десерти. Чудовою ідеєю стане тематичний десерт, який одразу приверне увагу гостей і прикрасить святковий стіл. Тістечка "Великодні" виглядають як справжні яйця, але всередині у них ніжний крем і хрустка основа, що робить їх дуже смачними.

Готуються ці тістечка на основі пісочного тіста з вершковим кремом. Легка лимонна нотка додає свіжості, а половинки персиків або абрикосів створюють ефект "жовтка", завдяки чому десерт виглядає по-справжньому святково та апетитно. Рецептом поділилися на YouTube-каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Інгредієнти

Тісто:

  • 120 г борошна
  • 30 г меленого мигдалю
  • 1,5 ст.л. цукрової пудри
  • 70 г вершкового масла
  • 1 жовток
  • 1 дрібка солі
  • 1 ч.л. ванільного екстракту (за бажанням)

Начинка та декор:

  • 300 г крем-сиру
  • 100 мл вершків
  • 2 ст.л. цукрової пудри
  • Цедра лимону
  • 1 ч.л. соку лимона
  • 5-6 половинок персика або абрикоса
  • Фісташка для декору

Спосіб приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти для тіста до стану крихти. Щоб зібрати тісто в кулю, додайте 1–2 столові ложки крижаної води. Замішуйте дуже швидко — пісочне тісто не любить довгого контакту з руками.
  2. Загорніть тісто в харчову плівку і залиште в холодильнику на 20 хвилин.
  3. Розділіть тісто на 6 частин. Розкачайте кожну частину тонким шаром між двома листами пергаменту.
  4. Викладіть тісто у форми, формуючи стінки та поставте у холодильник для стабілізації на 5-10 хвилин.
  5. Перед випіканням зробіть у тісті проколи виделкою по всьому дну. Випікайте у розігрітій до 220°C духовці протягом 5–7 хвилин.
  6. Збийте міксером крем-сир, жирні вершки, цукрову пудру та цедру лимона. Наприкінці додайте столову ложку лимонного соку.
  7. У кожну холодну тарталетку викладіть по ложці крему та розрівняйте його. Для імітації "жовтка" покладіть зверху половинку консервованого персика або абрикоса.
Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Тістечка