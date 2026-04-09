Гості думають, що це справжні яйця! Великодні тістечка, які в одну мить розлітаються зі столу (відео)

Ефектний десерт стане зіркою святкового столу

До Великодня можна готувати не лише традиційну випічку, а й оригінальні та ефектні десерти. Чудовою ідеєю стане тематичний десерт, який одразу приверне увагу гостей і прикрасить святковий стіл. Тістечка "Великодні" виглядають як справжні яйця, але всередині у них ніжний крем і хрустка основа, що робить їх дуже смачними.

Готуються ці тістечка на основі пісочного тіста з вершковим кремом. Легка лимонна нотка додає свіжості, а половинки персиків або абрикосів створюють ефект "жовтка", завдяки чому десерт виглядає по-справжньому святково та апетитно. Рецептом поділилися на YouTube-каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Інгредієнти

Тісто:

120 г борошна

30 г меленого мигдалю

1,5 ст.л. цукрової пудри

70 г вершкового масла

1 жовток

1 дрібка солі

1 ч.л. ванільного екстракту (за бажанням)

Начинка та декор:

300 г крем-сиру

100 мл вершків

2 ст.л. цукрової пудри

Цедра лимону

1 ч.л. соку лимона

5-6 половинок персика або абрикоса

Фісташка для декору

Спосіб приготування: