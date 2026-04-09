Гости полагают, что это настоящие яйца! Пасхальные пирожные, которые в одно мгновение разлетаются со стола (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эффектный десерт станет звездой праздничного стола
К Пасхе можно готовить не только традиционную выпечку, но и оригинальные, эффектные десерты. Отличной идеей станет тематический десерт, который сразу привлечет внимание гостей и украсит праздничный стол. Пирожные "Пасхальные" выглядят как настоящие яйца, но внутри у них нежный крем и хрустящая основа, что делает их очень вкусными.
Готовятся эти пирожные на основе песочного теста со сливочным кремом. Легкая лимонная нотка придает свежести, а половинки персиков или абрикосов создают эффект желтка, благодаря чему десерт выглядит по-настоящему празднично и аппетитно. Рецептом поделились на YouTube-канале СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.
Ингредиенты
Тесто:
- 120 г муки
- 30 г молотого миндаля
- 1,5 ст.л. сахарной пудры
- 70 г сливочного масла
- 1 желток
- 1 щепотка соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта (по желанию)
Начинка и декор:
- 300 г крем-сыра
- 100 мл сливок
- 2 ст.л. сахарной пудры
- Цедра лимона
- 1 ч.л. сока лимона
- 5-6 половинок персика или абрикоса
- Фисташка для декора
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для теста до состояния крошки. Чтобы собрать тесто в шар, добавьте 1–2 столовые ложки ледяной воды. Замешивайте очень быстро — песочное тесто не любит долгого контакта с руками.
- Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут.
- Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждую часть тонким слоем между двумя листами пергамента.
- Выложите тесто в формы, формируя стенки, и поставьте в холодильник для стабилизации на 5–10 минут.
- Перед выпеканием сделайте в тесте проколы вилкой по всему дну. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 5–7 минут.
- Взбейте миксером крем-сыр, жирные сливки, сахарную пудру и цедру лимона. В конце добавьте столовую ложку лимонного сока.
- В каждую холодную тарталетку выложите по ложке крема и разровняйте его. Для имитации "желтка" положите сверху половинку консервированного персика или абрикоса.