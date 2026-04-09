Гости полагают, что это настоящие яйца! Пасхальные пирожные, которые в одно мгновение разлетаются со стола (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Автор
Пирожные "Пасхальные"
Пирожные "Пасхальные". Фото Скриншот YouTube

Эффектный десерт станет звездой праздничного стола

К Пасхе можно готовить не только традиционную выпечку, но и оригинальные, эффектные десерты. Отличной идеей станет тематический десерт, который сразу привлечет внимание гостей и украсит праздничный стол. Пирожные "Пасхальные" выглядят как настоящие яйца, но внутри у них нежный крем и хрустящая основа, что делает их очень вкусными.

Готовятся эти пирожные на основе песочного теста со сливочным кремом. Легкая лимонная нотка придает свежести, а половинки персиков или абрикосов создают эффект желтка, благодаря чему десерт выглядит по-настоящему празднично и аппетитно. Рецептом поделились на YouTube-канале СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Ингредиенты

Тесто:

  • 120 г муки
  • 30 г молотого миндаля
  • 1,5 ст.л. сахарной пудры
  • 70 г сливочного масла
  • 1 желток
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта (по желанию)

Начинка и декор:

  • 300 г крем-сыра
  • 100 мл сливок
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • Цедра лимона
  • 1 ч.л. сока лимона
  • 5-6 половинок персика или абрикоса
  • Фисташка для декора

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста до состояния крошки. Чтобы собрать тесто в шар, добавьте 1–2 столовые ложки ледяной воды. Замешивайте очень быстро — песочное тесто не любит долгого контакта с руками.
  2. Заверните тесто в пищевую пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут.
  3. Разделите тесто на 6 частей. Раскатайте каждую часть тонким слоем между двумя листами пергамента.
  4. Выложите тесто в формы, формируя стенки, и поставьте в холодильник для стабилизации на 5–10 минут.
  5. Перед выпеканием сделайте в тесте проколы вилкой по всему дну. Выпекайте в разогретой до 220°C духовке в течение 5–7 минут.
  6. Взбейте миксером крем-сыр, жирные сливки, сахарную пудру и цедру лимона. В конце добавьте столовую ложку лимонного сока.
  7. В каждую холодную тарталетку выложите по ложке крема и разровняйте его. Для имитации "желтка" положите сверху половинку консервированного персика или абрикоса.
Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Пирожные