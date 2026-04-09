Салат "Козацький бенкет" обожнюють чоловіки: ситний і дуже смачний

Наталя Граковська
Салат з м’ясом, квасолею та грибами
Готується дуже швидко — з’їдається ще швидше

Куряче філе — це універсальний інгредієнт для приготування найрізноманітніших страв. Воно ідеально поєднується і зі солодкими фруктами, і з гострими заправками. Але саме в поєднанні з маринованими грибами та цибулею птиця розкривається максимально гастрономічно.

Якщо ви шукаєте рецепт страви, яка вразить пікантним смаком і ситністю, салат "Козацький бенкет" стане ідеальним вибором. Ця страва прикрасить будь-яку урочисту подію або зробить звичайну вечерю особливою. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Інгредієнти

  • Куряче філе варене — 1 шт.
  • Яйця варені – 3 шт.
  • Опеньки мариновані — 200 г
  • Квасоля (консервована або варена) — 200 г
  • Горошок зелений — 200 г
  • Цибуля червона — 1 шт.

Для заправки та декору:

  • Майонез — за смаком
  • Сіль, чорний перець — за смаком
  • Кріп — для прикраси

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе та яйця наріжте середнім кубиком.
  2. Наріжте цибулю тонкими перами. Додайте 3–4 ст. л. яблучного оцту та дрібку солі. Залийте холодною водою і залиште на 15–20 хвилин.
  3. У глибокій мисці з'єднайте курку, яйця, гриби, квасолю та горошок. Додайте половину маринованої цибулі. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте.
  4. Викладіть салат гіркою на пласке блюдо. Зверху прикрасьте маринованою цибулею, що залишилася, а з боків — гілочками кропу та рештою грибочків.
