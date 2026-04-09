Салат "Козацький бенкет" обожнюють чоловіки: ситний і дуже смачний
Готується дуже швидко — з’їдається ще швидше
Куряче філе — це універсальний інгредієнт для приготування найрізноманітніших страв. Воно ідеально поєднується і зі солодкими фруктами, і з гострими заправками. Але саме в поєднанні з маринованими грибами та цибулею птиця розкривається максимально гастрономічно.
Якщо ви шукаєте рецепт страви, яка вразить пікантним смаком і ситністю, салат "Козацький бенкет" стане ідеальним вибором. Ця страва прикрасить будь-яку урочисту подію або зробить звичайну вечерю особливою. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.
Інгредієнти
- Куряче філе варене — 1 шт.
- Яйця варені – 3 шт.
- Опеньки мариновані — 200 г
- Квасоля (консервована або варена) — 200 г
- Горошок зелений — 200 г
- Цибуля червона — 1 шт.
Для заправки та декору:
- Майонез — за смаком
- Сіль, чорний перець — за смаком
- Кріп — для прикраси
Спосіб приготування:
- Куряче філе та яйця наріжте середнім кубиком.
- Наріжте цибулю тонкими перами. Додайте 3–4 ст. л. яблучного оцту та дрібку солі. Залийте холодною водою і залиште на 15–20 хвилин.
- У глибокій мисці з'єднайте курку, яйця, гриби, квасолю та горошок. Додайте половину маринованої цибулі. Посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте.
- Викладіть салат гіркою на пласке блюдо. Зверху прикрасьте маринованою цибулею, що залишилася, а з боків — гілочками кропу та рештою грибочків.