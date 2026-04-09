Салат "Козацький бенкет" обожнюють чоловіки: ситний і дуже смачний

Готується дуже швидко — з’їдається ще швидше

Куряче філе — це універсальний інгредієнт для приготування найрізноманітніших страв. Воно ідеально поєднується і зі солодкими фруктами, і з гострими заправками. Але саме в поєднанні з маринованими грибами та цибулею птиця розкривається максимально гастрономічно.

Якщо ви шукаєте рецепт страви, яка вразить пікантним смаком і ситністю, салат "Козацький бенкет" стане ідеальним вибором. Ця страва прикрасить будь-яку урочисту подію або зробить звичайну вечерю особливою. Рецептом із нами поділилися на YouTube-каналі Віка-Прості Рецепти.

Інгредієнти

Куряче філе варене — 1 шт.

Яйця варені – 3 шт.

Опеньки мариновані — 200 г

Квасоля (консервована або варена) — 200 г

Горошок зелений — 200 г

Цибуля червона — 1 шт.

Для заправки та декору:

Майонез — за смаком

Сіль, чорний перець — за смаком

Кріп — для прикраси

Спосіб приготування: