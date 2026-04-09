Салат "Козацкий пир" обожают мужчины: сытный и очень вкусный
Готовится очень быстро — съедается еще быстрее
Куриное филе — это универсальный ингредиент для приготовления самых разнообразных блюд. Оно идеально сочетается и со сладкими фруктами, и с острыми заправками. Но именно в сочетании с маринованными грибами и луком птица раскрывается максимально гастрономично.
Если вы ищете рецепт блюда, которое впечатлит пикантным вкусом и сытностью, салат "Козацкий пир" станет идеальным выбором. Это блюдо украсит любое торжественное событие или сделает обычный ужин особенным. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.
Ингредиенты
- Куриное филе вареное — 1 шт.
- Яйца вареные — 3 шт.
- Опята маринованные — 200 г
- Фасоль (консервированная или варёная) — 200 г
- Горошек зелёный — 200 г
- Лук красный — 1 шт.
Для заправки и декора:
- Майонез — по вкусу
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Укроп — для украшения
Способ приготовления:
- Куриное филе и яйца нарежьте средним кубиком.
- Нарежьте лук тонкими перьями. Добавьте 3–4 ст. л. яблочного уксуса и щепотку соли. Залейте холодной водой и оставьте на 15–20 минут.
- В глубокой миске соедините курицу, яйца, грибы, фасоль и горошек. Добавьте половину маринованного лука. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
- Выложите салат горкой на плоское блюдо. Сверху украсьте оставшимся маринованным луком, а по бокам — веточками укропа и оставшимися грибочками.