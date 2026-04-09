Салат "Козацкий пир" обожают мужчины: сытный и очень вкусный

Готовится очень быстро — съедается еще быстрее

Куриное филе — это универсальный ингредиент для приготовления самых разнообразных блюд. Оно идеально сочетается и со сладкими фруктами, и с острыми заправками. Но именно в сочетании с маринованными грибами и луком птица раскрывается максимально гастрономично.

Если вы ищете рецепт блюда, которое впечатлит пикантным вкусом и сытностью, салат "Козацкий пир" станет идеальным выбором. Это блюдо украсит любое торжественное событие или сделает обычный ужин особенным. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Ингредиенты

Куриное филе вареное — 1 шт.

Яйца вареные — 3 шт.

Опята маринованные — 200 г

Фасоль (консервированная или варёная) — 200 г

Горошек зелёный — 200 г

Лук красный — 1 шт.

Для заправки и декора:

Майонез — по вкусу

Соль, чёрный перец — по вкусу

Укроп — для украшения

Способ приготовления: