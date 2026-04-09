Салат "Козацкий пир" обожают мужчины: сытный и очень вкусный

Наталья Граковская
Салат с мясом, фасолью и грибами. Фото Скриншот YouTube

Готовится очень быстро — съедается еще быстрее

Куриное филе — это универсальный ингредиент для приготовления самых разнообразных блюд. Оно идеально сочетается и со сладкими фруктами, и с острыми заправками. Но именно в сочетании с маринованными грибами и луком птица раскрывается максимально гастрономично.

Если вы ищете рецепт блюда, которое впечатлит пикантным вкусом и сытностью, салат "Козацкий пир" станет идеальным выбором. Это блюдо украсит любое торжественное событие или сделает обычный ужин особенным. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале Віка-Прості Рецепти.

Ингредиенты

  • Куриное филе вареное — 1 шт.
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Опята маринованные — 200 г
  • Фасоль (консервированная или варёная) — 200 г
  • Горошек зелёный — 200 г
  • Лук красный — 1 шт.

Для заправки и декора:

  • Майонез — по вкусу
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Укроп — для украшения

Способ приготовления:

  1. Куриное филе и яйца нарежьте средним кубиком.
  2. Нарежьте лук тонкими перьями. Добавьте 3–4 ст. л. яблочного уксуса и щепотку соли. Залейте холодной водой и оставьте на 15–20 минут.
  3. В глубокой миске соедините курицу, яйца, грибы, фасоль и горошек. Добавьте половину маринованного лука. Посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте.
  4. Выложите салат горкой на плоское блюдо. Сверху украсьте оставшимся маринованным луком, а по бокам — веточками укропа и оставшимися грибочками.
