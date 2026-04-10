Баклажани, які затьмарять м’ясо: цю страву ви готуватимете знову і знову

За цим рецептом баклажани виходять смачніше за м’ясо

З баклажанів господині готують різноманітні смачні страви. Дехто їх тушкує з іншими овочами, ще хтось — готує смачні намазки чи запікає човниками.

Ми сьогодні хочемо поділитися стравою, яка повноцінно замінить м'ясо, а для декого на смак вийде ще смачнішою. А рецепт смакоти опублікували на YouTube-каналі "Alina FooDee".

Як приготувати баклажани смачно

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт. (750 г);

сіль – 1 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

яйце — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

кінза або кріп, петрушка;

сметана – 200 г;

Спосіб приготування:

1.Баклажани помити, нарізати кубиками.

2.Викласти у миску, додати сіль та перець, залишити на 20 хвилин.

3.Злити рідину, що утворилася.

4.Яйце збити, залити ним баклажани, перемішати, залишити на 10 хвилин, періодично помішуючи.

5.Цибулю нарізати кубиками.

6.Часник дрібно нарізати.

7.Зелень дрібно нарізати.

8.Цибулю обсмажити, викласти на тарілку.

9.Викласти на сковорідку баклажани, обсмажити до готовності.

10.Викласти баклажани до цибулі, додати часник та зелень.

11.Додати сметану, перемішати.

12.Протушкувати все разом ще пару хвилин.