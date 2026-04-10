Баклажаны, которые затмят мясо: это блюдо вы будете готовить снова и снова

По этому рецепту баклажаны получаются вкуснее мяса

Из баклажанов хозяйки готовят разнообразные вкусные блюда. Кто-то их тушит с другими овощами, еще кто-то готовит вкусные намазки или запекает лодочками.

Мы сегодня хотим поделиться блюдом, которое полноценно заменит мясо, а для некоторых на вкус получится еще вкуснее. А рецепт вкусности опубликовали на YouTube-канале "Alina FooDee".

Как приготовить баклажаны вкусно

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт. (750 г);

соль – 1 ч. л.;

черный перец – по вкусу;

яйцо – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зуб.;

кинза или укроп, петрушка;

сметана – 200 г;

Способ приготовления:

1. Баклажаны помыть, нарезать кубиками.

2.Выложить в миску, добавить соль и перец, оставить на 20 минут.

3.Слить образовавшуюся жидкость.

4.Яйцо взбить, залить им баклажаны, перемешать, оставить на 10 минут, периодически помешивая.

5.Лук нарезать кубиками.

6.Чеснок мелко нарезать.

7. Зелень мелко нарезать.

8.Лук обжарить, выложить на тарелку.

9. Выложить на сковороду баклажаны, обжарить до готовности.

10. Выложить баклажаны к луку, добавить чеснок и зелень.

11.Добавить сметану, перемешать.

12. Протушить все вместе еще пару минут.