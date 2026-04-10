Добавьте этот продукт в борщ и он станет в разы вкуснее: как приготовить традиционное блюдо "с дымком" (видео)

Благодаря черносливу борщ получится еще вкуснее

Борщ — это традиционное украинское блюдо, которое пользуется большой популярностью в Украине благодаря своему уникальному вкусу. Рецептов его приготовления существует множество – они могут быть разными в зависимости от регионов, традиций и доступных ингредиентов. Каждый вариант имеет свои особенности и вкусовые нотки, придающие блюду уникальный характер. При этом многие хозяйки даже консервируют борщевую заправку, чтобы упростить процесс приготовления блюда.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления борща "с секретом". Благодаря добавлению чернослива блюдо выходит как из печи, информируют на YouTube-канале "Готовим с Лесей Пижик".

Как приготовить борщ с черносливом

Ингредиенты на (на 5 л):

Бульон:

вода — 4 л;

куриные бедра (или другое мясо) — 600 г;

картофель — 400 г;

капуста — 400 г;

чернослив – 200 г;

лук — 200 г;

фасоль — 150 г;

чеснок – 30 г;

соль – по вкусу;

зелень – 30 г или по вкусу;

специи (молотая паприка, черный перец, молотый кориандр) — по вкусу;

лавровый лист – 3-4 шт.;

Зажарка:

свекла — 300 г;

морковь — 250 г;

лук — 150 г;

сметана — 150 г;

томатная паста — 150 г;

растительное масло – 30 г;

чеснок – 20 г;

Способ приготовления:

1.Мясо промыть, залить водой, чтобы она покрыла мясо, проварить на большом огне.

2.Воду слить, залить новой водой, добавить целую луковицу и морковку, лавровый лист, перец горошком, чеснок, сварить бульон, снимая пену и в конце удалив овощи и специи.

3.Фасоль предварительно замочить и отдельно варить в течение 25 минут.

4.Картофель нарезать кубиками.

5.Капусту нашинковать.

6.Для зажарки овощи почистить.

7.Лук нарезать кубиками.

8.Моркву натереть на большой терке.

9.Свеклу натереть на большой терке.

10.Чеснок выдавить через пресс.

11.Обжарить овощи на разогретой с маслом сковороде до готовности.

12.В конце добавить к ним сметану, томатную пасту, соль и специи.

13. Мясо из бульона вынуть, бульон процедить, вскипятить, добавить картофель, капусту и чернослив, снова довести до кипения.

14.За 15 минут добавить готовую фасоль и зажарку.

15. С мяса снять кожуру, освободить от косточки, добавить к борщу, довести до кипения и выключить.

16.В конце к борщу добавить зелень.

